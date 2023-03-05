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    KOAH’ın tedavisi ömürlük! Uzmanlar tanı ve tedavi yöntemlerini açıkladı

    KOAH, yorgunluk, nefes darlığı ve göğüste sıkışmayla belirti veriyor. Tedavinin ömür boyu sürdüğünü belirten uzmanlar, tanı ve tedavi yöntemlerini açıklıyor...

    KOAH’ın tedavisi ömürlük

    Nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, sık solunum yolu enfeksiyonu, yorgunluk... Tüm bunlar KOAH'ın belirtileri arasında yer alıyor. Sık görülen bir akciğer hastalığı olan KOAH, solunumla akciğerlere alınan havanın kolay bir şekilde dışarı verilememesi şeklinde adlandırılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, KOAH'ın dünyada 600 milyon insanı, Türkiye'de ise 3 ila 5 milyon arasında kişiyi etkilediğini söylüyor.



    KALP DÜŞMANI
    Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH, başlangıçta sinsi ilerliyor. Hastalar, kimi zaman doktora gitmekte geç kalıyor. Her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğu ve doğru tanı alabildiği biliniyor. Ayrıca KOAH, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek oranda risk oluşturuyor. Sigara tüketimi KOAH gelişimi için en yaygın ve önemli risk faktörü olarak biliniyor.



    BU BELİRTİLER VARSA
    KOAH'da esas olarak 3 önemli belirti görülüyor. Bunların ilkini öksürük oluşturuyor. Ayrıca hastalarda nefes darlığı da görülüyor. Dr. Baysal, "Diğer bir belirti balgam çıkarmadır. Balgam çıkarma sabahları daha fazladır ve genelde sümüksübeyaz renklidir. Üçüncü belirti ise nefes darlığıdır. Özellikle efor sarf edildiği esnada ortaya çıkar ve yıllar içinde şiddeti yavaş yavaş artar" diyor.



        TANI VE TEDAVİ
        KOAH tanısı, "solunum fonksiyon testi" ile ağrısız ve kolayca konulabiliyor. 40 yaş üzeri, sigara içen kişilerin nefes ölçüm testi yaptırması gerekiyor. KOAH'ın evreleri şöyledir: Hafif KOAH: Merdiven çıkmasırasında ortaya çıkabilen nefes darlığı belirtisi görülür. Başlangıç evresi olarak bilinir. Orta KOAH: Günlük işler sırasında nefes darlığına neden olan KOAH evresidir. Ağır KOAH: Nefes darlığı nın uykuyu böldüğü evredir. Çok ağır KOAH: Bu evrede nefes almak son derece güçleşir. Kişi ev içerisinde dahi yürümekte zorlanır. Dokulara yeterli oksijenin iletilememesi nedeniyle organlarda rahatsızlıklar meydana çıkar.

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        Haberler Sağlık KOAH’ın tedavisi ömürlük! Uzmanlar tanı ve tedavi yöntemlerini açıkladı
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