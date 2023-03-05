KOAH’ın tedavisi ömürlük! Uzmanlar tanı ve tedavi yöntemlerini açıkladı





KALP DÜŞMANI

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH, başlangıçta sinsi ilerliyor. Hastalar, kimi zaman doktora gitmekte geç kalıyor. Her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğu ve doğru tanı alabildiği biliniyor. Ayrıca KOAH, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek oranda risk oluşturuyor. Sigara tüketimi KOAH gelişimi için en yaygın ve önemli risk faktörü olarak biliniyor.