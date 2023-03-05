KOAH’ın tedavisi ömürlük! Uzmanlar tanı ve tedavi yöntemlerini açıkladı

Nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, sık solunum yolu enfeksiyonu, yorgunluk... Tüm bunlar KOAH'ın belirtileri arasında yer alıyor. Sık görülen bir akciğer hastalığı olan KOAH, solunumla akciğerlere alınan havanın kolay bir şekilde dışarı verilememesi şeklinde adlandırılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, KOAH'ın dünyada 600 milyon insanı, Türkiye'de ise 3 ila 5 milyon arasında kişiyi etkilediğini söylüyor.
KALP DÜŞMANI
Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH, başlangıçta sinsi ilerliyor. Hastalar, kimi zaman doktora gitmekte geç kalıyor. Her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğu ve doğru tanı alabildiği biliniyor. Ayrıca KOAH, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek oranda risk oluşturuyor. Sigara tüketimi KOAH gelişimi için en yaygın ve önemli risk faktörü olarak biliniyor.
BU BELİRTİLER VARSA
KOAH'da esas olarak 3 önemli belirti görülüyor. Bunların ilkini öksürük oluşturuyor. Ayrıca hastalarda nefes darlığı da görülüyor. Dr. Baysal, "Diğer bir belirti balgam çıkarmadır. Balgam çıkarma sabahları daha fazladır ve genelde sümüksübeyaz renklidir. Üçüncü belirti ise nefes darlığıdır. Özellikle efor sarf edildiği esnada ortaya çıkar ve yıllar içinde şiddeti yavaş yavaş artar" diyor.