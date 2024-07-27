KOAH hastalığına hava kirliliği de neden oluyor

KOAH, akciğerlerin tekrarlayan zarar verici maddelere maruz kalması ile akciğerleri fonksiyon yapamaz duruma götüren bir süreci tanımlıyor. Hastaların çoğunluğundan sigaranın sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sigaranın dışında dizel egzoz dumanları, odun-kömür gibi organik kökenli yakıtlar ve hava kirliliğinin de KOAH'a neden olan diğer faktörler olduğunu belirtiyor. Akkoyunlu, "Sigara gibi akciğere zarar veren partiküller ilk olarak hava yollarına ulaşıyor ve hasar oluşturuyor. Hava yolları daralıyor. Aldığımız nefesin akciğerde kanı temizleyen ve oksijenleyen bölgeye ulaşması engellenmiş oluyor. Hastalarımız nefes alamıyor, aldığı nefesi kullanamıyor ve kullandığı atık nefesi çıkartamıyor" diyor.

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