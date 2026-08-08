Klima kullananlar dikkat! Uzmanı Lejyoner hastalığına karşı uyardı
Klimalar, yaz sıcağından bunalanların imdadına yetişiyor. Ancak bu cihazlar, pencereler kapalıyken soluduğumuz havayı sinsice birer hastalık kaynağına dönüştürebiliyor. Prof. Dr. Osman Erk şu uyarıyı yapıyor: Klima filtresinden yayılan bakteriler akciğerleri vuruyor. Zatürreye yol açıyor.
Sıcaklar bastırdı. Vatandaş kendini klimaların altına attı. Ancak klima filtresinden yayılan çok küçük su damlacıklarının (aerosoller) taşıdığı bakteriler ve mikroorganizmalar sağlık için büyük risk oluşturmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, konuyla ilgili şu hayati açıklamaları yaptı: "Klima hastalığı" olarak isimlendirilen ve öldürücü olabilen Lejyoner hastalığının etkeni Legionella pneumophila adı verilen bir zatürre bakterisidir.
Hastalık ilk olarak 1976'da ABD Pensilvanya'da bir otelde lejyoner askerlerinin toplantısında ortaya çıkmış ve hastalık etkenin toplantı salonunda bulunan klimadan kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Etken bakteri klimalarda, soğutma sistemlerinde, duş başlıklarında, uygun nem ve sıcaklıkta çoğalma yeteneği fazla olan bir bakteridir.
40 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR
Hastalıkta yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ön plandadır. Ayrıca bulantı, kusma, ishal gibi bağırsak belirtileri, şuur ve konsantrasyon bozuklukları sıktır.
Öksürüğün aksine balgam çıkarılması hastalıkta sıklıkla gözlenmez. 40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş ve nefes darlığı alarm bulgularıdır. Klimalı ortamlarda bulunan kişilerde ortaya çıkan yüksek ateş ve kuru öksürük hastalık açısından özellikle önemlidir.
RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT
Şeker hastaları, alkol ve sigara kullananlar, kanser hastaları, kemoterapi kullananlar, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olanlar klima hastalığına karşı riskli gruba girerler.
Yani normal kişilerin yanı sıra vücut direnci çeşitli nedenlerle düşmüş olan kişilerde klimalar hastalıklara neden olabilir. Yine klimaların bulunduğu otel, iş yerleri, fabrikalarda çalışanlar ve sağlık personelleri özellikle risk altındadır.
BAŞKA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR
Lejyoner hastalığı dışında klimalardan ortama yayılan bakteri ve toksinlerin neden olduğu, alerjik kökenli klima ateşi denilen akut bir hastalık tablosu da söz konusudur. Bu tablo bir enfeksiyon hastalığı değildir, 1-2 günde düzelir, akciğerler normaldir.
Klimalarda üreyen küf mantarlarının neden olduğu kronik alerjik zatürrede öksürük, balgam, yüksek ateş gibi akciğer belirtileri vardır. Bu hastalık tablosu mikrobik (bakteriyel) zatürre ile karıştırılabilir. Kesin tanı alerji testleri ve bronkoskopi yapılarak alınan doku biyopsisi ile konur. Araba klimaları da özellikle alerjik rinit, alerjik astım, sinüzit, orta kulak iltihabı ve özellikle yüz felci gibi hastalıklara yol açabilir.
EN İYİ KORUNMA METALİK İYONİZASYON
Klorlama yöntemi hastalığa karşı koruyucu değildir. En etkili korunma yöntemi metalik iyonizasyon metodudur. Acil durumlarda suyun 100°C'ye kadar ısıtılması, musluk ve duş başlıklarının basınçlı sıcak su ile 30 dk süre ile yıkanması yeterli olabilir.
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