Klima kullananlar dikkat! Uzmanı Lejyoner hastalığına karşı uyardı

Yani normal kişilerin yanı sıra vücut direnci çeşitli nedenlerle düşmüş olan kişilerde klimalar hastalıklara neden olabilir. Yine klimaların bulunduğu otel, iş yerleri, fabrikalarda çalışanlar ve sağlık personelleri özellikle risk altındadır.

BAŞKA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Lejyoner hastalığı dışında klimalardan ortama yayılan bakteri ve toksinlerin neden olduğu, alerjik kökenli klima ateşi denilen akut bir hastalık tablosu da söz konusudur. Bu tablo bir enfeksiyon hastalığı değildir, 1-2 günde düzelir, akciğerler normaldir.

Klimalarda üreyen küf mantarlarının neden olduğu kronik alerjik zatürrede öksürük, balgam, yüksek ateş gibi akciğer belirtileri vardır. Bu hastalık tablosu mikrobik (bakteriyel) zatürre ile karıştırılabilir. Kesin tanı alerji testleri ve bronkoskopi yapılarak alınan doku biyopsisi ile konur. Araba klimaları da özellikle alerjik rinit, alerjik astım, sinüzit, orta kulak iltihabı ve özellikle yüz felci gibi hastalıklara yol açabilir.