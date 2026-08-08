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Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kalıcı kilo vermenin yolunun öğün atlamak ya da tek tip beslenmekten değil; kaliteli protein, lif açısından zengin sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve doğal şeker içeren meyveleri dengeli şekilde tüketmekten geçtiğini ortaya koyuyor.

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Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar

Aç bırakmayan ve sürdürülebilir beslenme programları çok önemli. Bu beslenme modeli hem kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor hem de gün içinde yaşanan ani açlık krizlerini önemli ölçüde azaltıyor. Protein ağırlıklı beslenme, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlarken metabolizmanın daha verimli çalışmasına da destek oluyor.

Yumurta, tavuk, balık, yoğurt, kefir ve baklagiller gibi kaliteli protein kaynakları uzun süre tokluk hissi sağlayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçiyor.
Sebzeler ve tam tahıllar ise içerdikleri lif sayesinde sindirim sistemini destekliyor ve gün boyu enerji seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Aç kalmadan kilo vermenin formülü sırasıyla açıklandı.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Aç kalmadan kilo vermenin formülü sırasıyla açıklandı.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Uzmanlar, meyvelerin de sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Elma, armut, çilek, yaban mersini, kivi ve şeftali gibi meyveler doğal şeker içerirken aynı zamanda vitamin, mineral, lif ve güçlü antioksidanlar bakımından zengin besinler arasında yer alıyor.

Bu nedenle rafine şeker yerine meyveleri tercih etmek hem tatlı ihtiyacını daha sağlıklı şekilde karşılıyor hem de bağışıklık sistemini destekliyor. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin yalnızca tabağına değil, yaşam tarzına da dikkat etmesi gerekiyor.

Günlük yeterli su tüketimi, düzenli uyku, stresin kontrol altına alınması ve en az 30-45 dakikalık yürüyüş veya hafif egzersizler, beslenme programının başarısını artıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, haftada 0,5 ila 1 kilogram arasında gerçekleşen kilo kaybının hem daha güvenli hem de uzun vadede kalıcı olduğunu vurguluyor. İşte uzmanların önerdiği, protein, lif ve doğal besinleri bir araya getiren örnek bir günlük sağlıklı beslenme programı...

Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-3

ALTIN KURALLAR

  • Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın.
  • Günde en az 2-2,5 litre su tüketin.
  • Her öğünde kaliteli protein almaya özen gösterin.
  • Meyveleri ara öğünlerde porsiyon kontrolüyle tüketin.
  • Şekerli içecekler yerine su, maden suyu veya şekersiz çay tercih edin.
  • Her gün en az 30-45 dakika yürüyüş yapın.
  • Akşam yemeğini yatmadan en az 3 saat önce tamamlayın.

KAHVALTI (08.00)

BesinMiktar
Haşlanmış yumurta2 adet
Az yağlı beyaz peynir1 dilim
Domates, salatalık, maydanoz ve roka-
Tam buğday ekmeği1 dilim
Elma1 küçük
Şekersiz çay veya kahve-

Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-4

ARA ÖĞÜN (10.30)

1 kasesade yoğurt
8-10çiğ badem

Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-5

ÖĞLE YEMEĞİ (13.00)

YiyecekMiktar
Izgara tavuk göğsü180 gram
Mevsim salatası (zeytinyağı ile)Büyük porsiyon (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)
Haşlanmış bulgur4 yemek kaşığı
Ayran1 kase
Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-6

ARA ÖĞÜN (16.00)

MiktarBirimMalzeme
1orta boyarmut
2tamceviz

Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-7


AKŞAM YEMEĞİ (19.00)

YemekMiktar/Açıklama
Fırında somon veya levrek180 gram
Haşlanmış sebzelerBrokoli, kabak ve havuç
Cacık1 kase

GECE

  • 1 bardak kefir veya
  • 1 küçük kase sade yoğurt

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Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-9 Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-10 Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar-11
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