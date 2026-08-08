Aç kalmadan kilo vermenin formülü! İşte 1 günlük örnek beslenme programı ve altın kurallar

Aç bırakmayan ve sürdürülebilir beslenme programları çok önemli. Bu beslenme modeli hem kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor hem de gün içinde yaşanan ani açlık krizlerini önemli ölçüde azaltıyor. Protein ağırlıklı beslenme, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlarken metabolizmanın daha verimli çalışmasına da destek oluyor.

Yumurta, tavuk, balık, yoğurt, kefir ve baklagiller gibi kaliteli protein kaynakları uzun süre tokluk hissi sağlayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçiyor.

Sebzeler ve tam tahıllar ise içerdikleri lif sayesinde sindirim sistemini destekliyor ve gün boyu enerji seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor.