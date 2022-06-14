Kız çocuklarında daha sık görülen skolyoza dikkat! Uzmanlar: Hastalıktan değil geç kalmaktan korkun

Omurganın üç boyutlu eğriliğine neden olan skolyoz, günümüzde her 100 çocuktan üçünü tehdit ediyor. Özellikle kız çocuklarında erkeklere oranla 8-10 kat daha fazla görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, bu hastalığın genellikle duruş bozuluklarıyla belirti verdiğini söylüyor.
İHMAL ETMEYİN...
Ailelerin çocuklarına baktıklarında fark edebilecekleri kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, bunun dışında arkadan ya da önden bakıldığında kaslar arasındaki asimetri, göğüs kafesinde olan sağ ya da sol tarafta diğerine göre farklılık olabileceğine dikkat çekiyor. "Çocuğunuzun dik durmasını isteyin. Sonra dizlerine doğru yarı eğilmesini isteyin. Düz olması gereken omurgasında S'ye benzeyen bir eğrilik dikkatinizi çekiyorsa, skolyoz olabilir. Ama telaşlanmayın, skolyozdan değil geç kalmaktan korkmak lazım" uyarısında bulunuyor. Tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: 10-20 derece arasındaki eğrilikler sadece takip edilir. 20 dereceden daha büyük eğriliklerde korseleme ya da fizyoterapi teknikleri devreye girer. 40 derecenin üzerindeki skolyozlarda cerrahi gerekebilir" diyor.
KALP DOKTORU KAHVE
Kokusuyla bile enerji veren kahve, hem sohbetlere eşlik ediyor hem de sağlığı koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, kahvenin faydalarına değiniyor. En faydalısının Türk kahvesi veya filtre kahve olduğunu söylüyor. "Kahve sade tüketildiğinde insülin direncini azaltıcı, yağ yakımına yardımcı ve tok tutucudur. Türkiye kalp hastalıkları konusunda riskli bir konumda. Buna fazla kalori alımı eklendiğinde diyabet ve kalp damar hastalığı riski daha çok yükseliyor. Bu nedenle kahveyi ne kadar tükettiğinizin yanı sıra nasıl tükettiğiniz de çok önemli" diyor.