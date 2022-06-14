Kız çocuklarında daha sık görülen skolyoza dikkat! Uzmanlar: Hastalıktan değil geç kalmaktan korkun





KALP DOKTORU KAHVE

Kokusuyla bile enerji veren kahve, hem sohbetlere eşlik ediyor hem de sağlığı koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, kahvenin faydalarına değiniyor. En faydalısının Türk kahvesi veya filtre kahve olduğunu söylüyor. "Kahve sade tüketildiğinde insülin direncini azaltıcı, yağ yakımına yardımcı ve tok tutucudur. Türkiye kalp hastalıkları konusunda riskli bir konumda. Buna fazla kalori alımı eklendiğinde diyabet ve kalp damar hastalığı riski daha çok yükseliyor. Bu nedenle kahveyi ne kadar tükettiğinizin yanı sıra nasıl tükettiğiniz de çok önemli" diyor.