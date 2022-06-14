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    Kız çocuklarında daha sık görülen skolyoza dikkat! Uzmanlar: Hastalıktan değil geç kalmaktan korkun

    Omurganın ‘S’ biçiminde eğrilmesine yol açan skolyoz, kız çocuklarında daha sık görülüyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor: Hastalıktan değil geç kalmaktan korkun! İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Skolyoz sırtımızdan vuruyor

    Omurganın üç boyutlu eğriliğine neden olan skolyoz, günümüzde her 100 çocuktan üçünü tehdit ediyor. Özellikle kız çocuklarında erkeklere oranla 8-10 kat daha fazla görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, bu hastalığın genellikle duruş bozuluklarıyla belirti verdiğini söylüyor.



    İHMAL ETMEYİN...
    Ailelerin çocuklarına baktıklarında fark edebilecekleri kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, bunun dışında arkadan ya da önden bakıldığında kaslar arasındaki asimetri, göğüs kafesinde olan sağ ya da sol tarafta diğerine göre farklılık olabileceğine dikkat çekiyor. "Çocuğunuzun dik durmasını isteyin. Sonra dizlerine doğru yarı eğilmesini isteyin. Düz olması gereken omurgasında S'ye benzeyen bir eğrilik dikkatinizi çekiyorsa, skolyoz olabilir. Ama telaşlanmayın, skolyozdan değil geç kalmaktan korkmak lazım" uyarısında bulunuyor. Tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: 10-20 derece arasındaki eğrilikler sadece takip edilir. 20 dereceden daha büyük eğriliklerde korseleme ya da fizyoterapi teknikleri devreye girer. 40 derecenin üzerindeki skolyozlarda cerrahi gerekebilir" diyor.



    KALP DOKTORU KAHVE
    Kokusuyla bile enerji veren kahve, hem sohbetlere eşlik ediyor hem de sağlığı koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, kahvenin faydalarına değiniyor. En faydalısının Türk kahvesi veya filtre kahve olduğunu söylüyor. "Kahve sade tüketildiğinde insülin direncini azaltıcı, yağ yakımına yardımcı ve tok tutucudur. Türkiye kalp hastalıkları konusunda riskli bir konumda. Buna fazla kalori alımı eklendiğinde diyabet ve kalp damar hastalığı riski daha çok yükseliyor. Bu nedenle kahveyi ne kadar tükettiğinizin yanı sıra nasıl tükettiğiniz de çok önemli" diyor.



        ZAMANI DURDURAN REÇETE
        Yıllara meydan okuyan genç ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dermotoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özeren, şu önerilerde bulunuyor:
        ▼ Günde 2 litre su için. Aksi halde vücut susuz kalır. Bu da yaşlanmayı artırır.
        ▼ Demir, çinko, bakır, selenyum, iyot cildi korur. Bu elementler, kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllarda olur. ▼ Sebze ve meyveler, içerdiği serbest radikallerle hücre hasarını engeller. C vitamini içeren kivi, ananas, çilek cildi korur.
        ▼ Proteinler organları korur. Balık ve yumurtada bulunur.



        BİR KASE SAĞLIK
        Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, hastalıklara karşı koruyor. Faydaları sıralanıyor:
        ● Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
        ● Antioksidan deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.
        ● Grip ve soğuk algınlığını önler.
        ● Besleyicidir, uzun süre tok tutar.
        ● Menopozda kemik erimesine karşı koruma sağlar.

        KATARAKTA KAYISI YETER
        Antioksidan deposu kayısı, kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kansızlığa karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı geciktirir. Kabızlık ve şişkinliği alır. Kataraktla mücadele eder.

        KANSIZLIĞA KIRMIZI ERİK
        Vitamin deposu kırmızı erik, yaşlanmaya savaş açıyor. Lifli yapısı sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Kansızlığı bitiriyor. Pankreas kanseriyle savaşıyor.

        NANEYLE CİĞERLER GÜÇLÜ
        Hoş kokulu nane, dişleri temizliyor. Sivilcelerle mücadele ediyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Yorgunluğu alan nane, akciğerleri temizliyor. Karaciğer ve prostat kanseriyle savaşıyor.

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        Haberler Sağlık Kız çocuklarında daha sık görülen skolyoza dikkat! Uzmanlar: Hastalıktan değil geç kalmaktan korkun
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