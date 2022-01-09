Kış aylarında cildin kuruyarak pul pul dökülmesine doğal yağlarla önüne geçebilirsiniz!





KESTANE AŞKINA

Kestane içeriğinde bol miktarda vitamin ve mineraller barındırıyor. İnsan sağlığı için oldukça faydalı ve zengin bir bitkisel besin kaynağı olan kestane afrodizyak etki yaratarak cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuda kuvvet ve enerji veriyor.

Cinsel gücü artırıyor.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor.

Hastaların iyileşmelerini hızlandırıyor.

Kandaki kolesterol oranını düşürüyor.

Kan dolaşımını düzenliyor.

Varis ve basur şikâyetlerini azaltıyor.

Karaciğere ve mideye de fayda sağlıyor.