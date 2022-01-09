Kış aylarında cildin kuruyarak pul pul dökülmesine doğal yağlarla önüne geçebilirsiniz!

Kış aylarında soğuk, nemsizlik ve rüzgâr gibi nedenler cildimizin kurumasına, gerilmesine ve pul pul dökülmesine sebep olabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı cilt dokusunun korunması için soğuk sıkım doğal yağların bakım rutinlerine dahil edilmesini öneriyor.
SUSAM YAĞI
Özellikle Çin ve Hint tıbbında önemli bir yere sahip olan susam yağı, içerdiği E vitamini ve antioksidanlar sayesinde kış döneminde cildinizi destekliyor. Aynı zamanda her mevsim güneşe karşı doğal bir koruma sağlıyor.
KENEVİR TOHUMU YAĞI
Duştan sonra vücut bakımında düzenli kullanıldığında kuruluğun azaltılmasında destekleyici rol oynarken cilt elastikiyetinin arttırılmasını da destekliyor. Ayrıca gözenek tıkama riski yani komedojeniklik değerinin 0 olması sebebiyle akne ve komedon oluşumuna sebep olmuyor.