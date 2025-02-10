Kırmızı et tüketimi Alzheimer’a davetiye çıkarıyor!

Son yıllarda görülme sıklığı artan Alzheimer, halk arasında bunama olarak biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yaşam tarzının bu hastalığı önlemede etkili olduğunu açıklıyor.

Düşük eğitim, hipertansiyon, obezite ve diyabetin Alzheimer riskini artırdığını söylüyor. "Rafine şeker ve tahıl, kırmızı ve işlenmiş et, doymuş yağlar ve yüksek miktarda şekerli içecek tüketimi bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkiler. Akdeniz diyeti kronik inflamasyona ve ilgili hastalıklara karşı koruma sağlar ve Alzheimer riskini azaltmada etkili olur" diyor.