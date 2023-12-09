Kırışıklık deyip geçmeyin: Genel sağlık üzerinde derin etkilere yol açıyor! Parkinson’dan diyabete kadar...

Cildimiz, genel sağlık durumunu yansıtan bir gösterge olabiliyor. Yıllar geçtikçe, ciltte pigment ve kollajen üreten hücreler yaşlanıyor. Bu da cildin daha ince, eşitsiz tonlu ve elastikiyetini kaybetmesine neden oluyor. Ancak çevresel faktörler, özellikle UV ışığı , cilt yaşlanmasının %80'inden fazlasından sorumlu oluyor. Bununla birlikte, yaşla birlikte ciltte kimyasal değişiklikler de meydana geliyor. Genel sağlık üzerinde derin etkilere yol açıyor.





NEMLENDİRİN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Leyla Arvas, "Yıpranmış veya sağlıksız bir cilt, Parkinson'dan tip 2 diyabete kadar yaşa bağlı neredeyse her hastalık için önemli bir risk faktörüdür" diyor. Arvas, güneşten korunma ve nemlendirme gibi basit önlemlerin cilt sağlığını korumak için önemli olduğunu belirtiyor: Cildinizin vücudun geri kalanına nasıl etki edebileceğini göz önünde bulundurarak, cildinizi korumanın genel sağlığınıza olumlu katkılar sağlayabileceğini unutmayın.

