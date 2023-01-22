Kireçlenmeyi dize getirin

ileri yaş hem de fazla kilo eklem sağlığını tehdit ediyor. Bunların başında, şiddetli ağrının yanı sıra hareketleri kısıtlayan eklem kireçlenmesi geliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu, dünyada yaklaşık 250 milyon kişinin diz kireçlenmesinden muzdarip olduğunu belirtiyor. İlerleyen yaşların korkulu rüyası olan bu hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili önemli açıklamalar yapıyor.Kireçlenme, eklemi oluşturan kemiklerin yüzeylerini kaplayan ve kemiklerin birbiri üzerinde kayarak hareket etmesini sağlayan elastik yapıdaki kıkırdak dokunun aşınması anlamına geliyor. Diz ekleminde bulunan ve sadece 3 mm kalınlığında olan sağlıklı kıkırdak doku, yürüme, koşma, merdiven inme çıkma ve çömelme gibi eklemi zorlayan günlük aktiviteleri ağrı hissetmeden yapmayı sağlıyor. Kıkırdakta aşınma olması durumunda, eklem yüzlerinde sürtünmeye bağlı dizde zamanla kıkırdağın altındaki kemik, eklem kapsülü ve eklem çevresindeki bağlar da etkilenerek,günlük aktivitelerde problemler ortaya çıkıyor.Bu hastalık genellikle eklemin yanlış kullanımı, ilerleyen yaş ve romatizmal hastalıklar sonucu ortaya çıkıyor. Şikayetleri ilerleyen hastalar, zamanla yürümede bile zorluk çekiyor. Sürekli ağrı kesici ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.Diz kireçlenmesinde tedaviden önce nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Başlangıçta kilo verme ve egzersiz, kıkırdak destekleyici ilaçlar ve fizik tedavi uygulamaları süreci yavaşlatıyor. Ancak kireçlenme ilerledikçe kıkırdak, bağ ve menüsküslerin rejenerasyonunu sağlayan tedaviler gerekiyor.Kök hücre, insan vücudunda farklı hücrelere dönüşme ve çoğalma yeteneği gösteriyor. Kireçlenmede eklem boşluğuna enjekte edilerek hücrelerine dönüşüyor. Böylece kıkırdak dokunun yenilenmesini sağlıyor.