Hızlı ve bilinçsiz yapılan şok diyetler, zayıflatmak yerine metabolizmaya zarar veriyor. Tam da bu noktada, başta ABD olmak üzere dünya genelinde birçok beslenme ve biyokimya uzmanı tarafından desteklenen 7 günlük bütüncül beslenme programı öne çıkıyor.

Bu program, yalnızca tartıdaki rakamı düşürmeyi değil; vücudun temel enerji üretim mekanizmasını optimize etmeyi, hücresel düzeyde metabolik dengeyi sağlamayı ve açlık krizlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Kilo yönetiminde en önemli faktörlerden biri, vücudumuzun yakıtı nasıl işlediğini kavramaktır. Amerikan Diyabet Derneği Sağlık Bakımı ve Eğitim Başkanı Dr. David G. Marrero, fazla kiloların organlar ve hücresel mekanizmalar üzerindeki baskısını şu çarpıcı benzetmeyle açıklıyor: