Prof. Dr. Osman Erk yaz ishallerine karşı uyardı: Bu belirtiler varsa hastaneye koşun! 3 günlük ateşe dikkat
Yaz sıcaklıkları bastırdı. Hastalıklar arttı. Prof. Dr. Osman Erk, yaz ishallerine karşı uyardı: Çiğ ve az pişmiş etlerden uzak durun. Sebze ve meyveleri iyi yıkayın. Üç günden fazla süren yüksek ateş varsa hastaneye koşun.
Ağustos ayıyla birlikte yaz sıcaklıkları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Sıcak havalarda çok çabuk bozulan ve hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar, ölümcül sonuçlar doğurabilen yaz ishallerine davetiye çıkardı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tatilcileri ve vatandaşları tehdit eden bu sinsi tehlikeye karşı uyardı. Şu önemli bilgileri paylaştı:
BASİT BİR HALSİZLİK GİBİ GÖRÜLÜYOR
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, besinlerin bozulma hızını katladı. Hijyen kurallarının göz ardı edildiği durumlarda zararlı mikroorganizmaları barındıran gıdalar, mide ve bağırsak sistemini adeta felç ediyor.
Halk arasında basit bir halsizlik gibi görülen yaz ishalleri ve gıda zehirlenmeleri, dünya genelinde hem çocuklarda hem de erişkinlerde en sık yaşanan ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynı yemeği paylaşan iki veya daha fazla kişide ani ishal, bulantı ve kusma ile başlayan gıda zehirlenmeleri yaz aylarının en büyük kabusu. Besinlerde hızla üreyen mikroorganizmalar ve salgıladıkları toksinlerin (zehirlerin) yanı sıra ağır metaller de bu tabloya neden olabiliyor.
Uzmanlar, vakaların yüzde 90'ında ateş görülmediğine dikkat çekerken, yüksek ateşin varlığını çok ciddi bir zehirlenme tablosunun işareti olarak yorumluyor. Özellikle et ve süt ürünleri, kümes hayvanları, sosis, sucuk, dondurma, soslu yiyecekler, kremalı pastalar, açıkta kalmış deniz ürünleri, yumurta ve taze sıkılmış limonata zehirlenmeye en sık yol açan maddeler arasında yer alıyor.
Yaz aylarında seyahat edenlerin en sık karşılaştığı sağlık problemi ise halk arasında "turist ishali" olarak bilinen seyahat hastalığı.
İstatistiklere göre yurt dışına tatile gidenlerin yaklaşık yüzde 50'sinde ortaya çıkan bu rahatsızlık, genellikle seyahatin ilk haftasında başlasa da tatil sonrasında da kendini gösterebiliyor. Genç erişkinler, küçük çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar ise en riskli grupları oluşturuyor.
BOL TUZLU AYRAN İÇİLMESİ YETERLİDİR
Karın ağrısı, şiddetli kramplar ve 24 saat içinde 3-4 kez yaşanan sulu dışkılama hastalığın en tipik belirtileri arasında. Gıda zehirlenmeleri genellikle kendi kendini sınırlar ve 2-3 gün içinde iyileşir.
İyileşme sürecinde kaybedilen sıvının yerine konması ve bol tuzlu ayran tüketilmesi yeterlidir. Ancak İshal 3 günden fazla sürerse, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı eşlik ediyorsa, dışkıda kan görülüyorsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.
KORUNMA YOLLARI
Mikroplu suları tüketmek ishal oluşumunun birincil nedeni. Prof. Dr. Osman Erk, riskli gıdaları ve alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralıyor:
Sokaktan alınan gıdalardan kesinlikle uzak durun.
Çiğ veya az pişmiş et ile deniz mahsullerini tüketmeyin.
Pişmemiş ve kabuğu soyulmamış sebze ve meyveleri iyice yıkamadan yemeyin.
Oda sıcaklığında servis edilen pişmiş, sos ve mayonezle tatlandırılmış yiyeceklere dikkat edin.
Güvenmediğiniz işletmelerde musluk suyu ve buz tüketmeyin. Bazı lokantaların çeşme suyunu şişeleyip servis ettiğini unutmayın.
Ellerinizi yemek öncesi ve tuvalet sonrası mutlaka bol sabun ve suyla yıkayın.