Ağustos ayıyla birlikte yaz sıcaklıkları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Sıcak havalarda çok çabuk bozulan ve hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar, ölümcül sonuçlar doğurabilen yaz ishallerine davetiye çıkardı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tatilcileri ve vatandaşları tehdit eden bu sinsi tehlikeye karşı uyardı. Şu önemli bilgileri paylaştı:

Prof. Dr. Osman Erk (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

BASİT BİR HALSİZLİK GİBİ GÖRÜLÜYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, besinlerin bozulma hızını katladı. Hijyen kurallarının göz ardı edildiği durumlarda zararlı mikroorganizmaları barındıran gıdalar, mide ve bağırsak sistemini adeta felç ediyor.

Halk arasında basit bir halsizlik gibi görülen yaz ishalleri ve gıda zehirlenmeleri, dünya genelinde hem çocuklarda hem de erişkinlerde en sık yaşanan ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynı yemeği paylaşan iki veya daha fazla kişide ani ishal, bulantı ve kusma ile başlayan gıda zehirlenmeleri yaz aylarının en büyük kabusu. Besinlerde hızla üreyen mikroorganizmalar ve salgıladıkları toksinlerin (zehirlerin) yanı sıra ağır metaller de bu tabloya neden olabiliyor.

Uzmanlar, vakaların yüzde 90'ında ateş görülmediğine dikkat çekerken, yüksek ateşin varlığını çok ciddi bir zehirlenme tablosunun işareti olarak yorumluyor. Özellikle et ve süt ürünleri, kümes hayvanları, sosis, sucuk, dondurma, soslu yiyecekler, kremalı pastalar, açıkta kalmış deniz ürünleri, yumurta ve taze sıkılmış limonata zehirlenmeye en sık yol açan maddeler arasında yer alıyor.