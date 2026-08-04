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Sağlık hizmetleri artık bir tık uzakta: UHDS sistemi nedir?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de uygulamaya aldı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri için sağlık merkezine gitmeden görüntülü görüşme yoluyla destek alabilecek. UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu.

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Sağlık hizmetleri artık bir tık uzakta: UHDS sistemi nedir?

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin dijital ortam üzerinden de sunulmasını sağlayan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirdi.

(Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir) (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir)

81 İLDE UHDS İÇİN RANDEVU SÜREÇLERİ OLUŞTURULDU

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, UHDS ile sağlık hizmetlerinde dijital erişimi artırıyor.Sağlık Bakanlığı, UHDS ile sağlık hizmetlerinde dijital erişimi artırıyor.

VATANDAŞLAR MHRS ÜZERİNDEN DOĞRUDAN RANDEVU ALABİLECEK

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor.

Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılarak söz konusu hizmetlerin uzaktan erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak.

Vatandaşlar artık belirli sağlık hizmetlerine uzaktan görüntülü görüşmeyle ulaşabiliyor.Vatandaşlar artık belirli sağlık hizmetlerine uzaktan görüntülü görüşmeyle ulaşabiliyor.

AMAÇ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK

UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

351 SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNDE ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor.

UHDS, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.UHDS, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin (UHDS) vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

Güven, vatandaşların evde, işte ya da yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde vatandaşların danışmanlık ve takip süreçlerini aksatmadan sürdürebileceğini ifade etti.

Sistem üzerinden psikolojik destek ve sigara bırakma hizmetleri sunuluyor.Sistem üzerinden psikolojik destek ve sigara bırakma hizmetleri sunuluyor.

DOĞRUDAN RANDEVU OLUŞTURULABİLİYOR

Uygulamanın fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, "Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor." dedi.

Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

Vatandaşlar MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor.Vatandaşlar MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor.

VATANDAŞLARA RANDEVU VE GÖRÜŞME ÖNCESİ HAZIRLIK UYARISI

Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri uyarısında bulunan Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni aktif şekilde kullanmalarını, randevularına sadık kalmalarını, görüşme öncesinde varsa sorularını not etmelerini ve görüşmelerini sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.

Görüşmeler sağlık merkezine gitmeden dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor.Görüşmeler sağlık merkezine gitmeden dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor.

"SİGARAYI BIRAKMAYA KARARLIYIM"

Sigara bırakma polikliniği hizmetinden Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) üzerinden yararlanan 37 yaşındaki Erdi Güzel, sigarayı bırakmak amacıyla MHRS üzerinden randevu oluşturduğunu söyledi.

Güzel, bir arkadaşının tavsiyesiyle UHDS'yi öğrendiğini belirterek, "Yoğun iş tempom ve izin alamamam nedeniyle merkeze gelemiyordum. İstediğim gün ve saate hemen ilk randevumu aldım. Hocamızla bütün detayları konuştuk. Bundan sonraki randevularımı da yine bu sistem üzerinden alıp sigarayı bırakmaya kararlıyım." dedi.

SORU
CEVAP
UHDS nedir?
Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS), vatandaşların bazı sağlık hizmetlerine görüntülü görüşme yoluyla uzaktan erişmesini sağlayan dijital sağlık uygulamasıdır.
UHDS hangi hizmetlerde kullanılacak?
Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılacak.
UHDS hangi merkezlerde uygulanıyor?
Sistem, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uygulanıyor.
Vatandaşlar nasıl randevu alabilecek?
Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabilecek.
Görüşmeler nasıl gerçekleştirilecek?
Randevu alan vatandaşlar, kendilerine gönderilen bağlantı üzerinden sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme yapabilecek.
Sağlık merkezine gitmek gerekiyor mu?
Vatandaşlar bulundukları yerden uzaktan görüşme gerçekleştirebilecek.
UHDS kimlere kolaylık sağlayacak?
Özellikle yaşlılar, engelliler, bakıma ihtiyaç duyan bireyler ve sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için kolaylık sağlayacak.
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hizmetler ücretli mi?
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler ücretsiz olarak veriliyor.
Türkiye genelinde kaç Sağlıklı Hayat Merkezi bulunuyor?
Türkiye genelinde 351 Sağlıklı Hayat Merkezi faaliyet gösteriyor.
UHDS ile hangi amaçlanıyor?
Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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