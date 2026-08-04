Sağlık hizmetleri artık bir tık uzakta: UHDS sistemi nedir?

Vatandaşlar artık belirli sağlık hizmetlerine uzaktan görüntülü görüşmeyle ulaşabiliyor. AMAÇ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. 351 SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNDE ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor.

UHDS, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin (UHDS) vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını söyledi. Güven, vatandaşların evde, işte ya da yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde vatandaşların danışmanlık ve takip süreçlerini aksatmadan sürdürebileceğini ifade etti.

Sistem üzerinden psikolojik destek ve sigara bırakma hizmetleri sunuluyor. DOĞRUDAN RANDEVU OLUŞTURULABİLİYOR Uygulamanın fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, "Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor." dedi. Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

Vatandaşlar MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor. VATANDAŞLARA RANDEVU VE GÖRÜŞME ÖNCESİ HAZIRLIK UYARISI Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri uyarısında bulunan Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni aktif şekilde kullanmalarını, randevularına sadık kalmalarını, görüşme öncesinde varsa sorularını not etmelerini ve görüşmelerini sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.