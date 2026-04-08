Uykuyu bozan asıl unsur ışığın kendisinden çok sosyal medya, dizi izleme ve oyun gibi beyni uyaran aktiviteler oluyor.

Yeni araştırmalar ekranlardan yayılan mavi ışığın uykuya etkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını ve ortalama gecikmenin sadece birkaç dakika olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda ekranlardan yayılan mavi ışığın uykuyu bozduğu fikri oldukça yaygınlaştı. Bunun temelinde mavi ışığın vücudun biyolojik saatini etkileyerek melatonin üretimini baskılayabileceği düşüncesi yatıyor. Ancak yeni araştırmalar bu konunun sanıldığı kadar basit olmadığını gösteriyor. Mavi ışık belirli koşullarda uyku düzenini etkileyebilir. Fakat günlük hayatta maruz kaldığımız ekran ışığı genellikle bu etkiyi yaratacak kadar güçlü değil.

Bilim ne diyor?

Erken dönem bazı çalışmalar yatmadan önce ekran kullanımının uykuya dalmayı zorlaştırdığını ortaya koydu. Ancak bu deneyler çoğunlukla yapay ve kontrol edilmiş ortamlar içeriyordu. Daha güncel analizler ise şunu gösteriyor:

Ekranların uykuya etkisi çoğu zaman çok sınırlı

Ortalama gecikme süresi yalnızca birkaç dakika

Telefon ışığı, gün ışığıyla kıyaslandığında oldukça zayıf

Özetle mavi ışık tamamen zararsız değil ama tek başına büyük bir sorun da değil. Asıl mesele gün boyu ve gece boyunca ışığa nasıl maruz kaldığınız olabilir.