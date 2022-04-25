Kilo kaybı ve sarılığa yol açan kolon kanserinde düzenli kontrol büyük önem taşıyor





AİLEDE VARSA

Kalın bağırsağın yaklaşık 15 cm'lik alt kısmına rektum, 150 cm'lik üst kısmına kolon deniliyor. Bu bölgelerde görülen kolorektal kanserler, toplumun yüzde 8'inde ölüme yol açıyor. Ailesinde 60 yaş öncesinde kanser öyküsü olanlar ya da polip öyküsü bulunanlar kanser açısından risk taşıyor. Genellikle birçok kolorektal kanser, kalın bağırsağın iç yüzeyinde büyüyen poliple başlıyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu kanser türü, genelde tümör büyüdüğünde veya çevre dokulara yayıldığında bazı neden oluyor. Genellikle kabızlık, ishal, rektal kanama, dışkıda kan, karın şişkinliği, karın ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, anemi, nedensiz kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Eğer kanser vücudun farklı bölgelerine yayılmışsa; sarılık, nefes darlığı, kemik ağrısı görülüyor.