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    Kendall Jenner'in sırrı köri

    Ünlü model Kendall Jenner, sağlığı için köri içeren yemekleri tüketiyor. Köri, içerdiği çok sayıda sağlıklı baharat nedeniyle sağlık açısından pek çok faydaya sahip oluyor.

    Sırrı köri
    Köri, içerdiği çok sayıda sağlıklı baharat nedeniyle sağlık açısından pek çok faydaya sahip oluyor. Kimyon, zerdeçal, zencefil, biber, kişniş, kakule, Hint cevizi, demir hindi, sumak ve acı kırmızı biber tozunun bir karışımı olan köri daha çok et yemeklerine lezzet katmak için kullanılıyor. İltihapları önlüyor. Kalp sağlığını koruyor. Kansere karşı kalkan oluyor. Yüksek kan şekerini düşürmeye yardım ediyor. Beyin sağlığını koruyup iyileştiriyor. Tokluk hissi sağlıyor.
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    Haberler Sağlık Kendall Jenner'in sırrı köri
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