Kemik erimesi yaş dinlemiyor! Hareketsiz yaşam kemik erimesini tetikliyor





KAMBURLAŞMAYA YOL AÇAR

Osteoporoz genç yaşlarda veya hastalığın başlangıç safhalarında özel bir belirtiye sebep olmaz. Ancak, genç hastalarda nispeten çok ciddi boyutta olmayan basit travmalara bağlı ortaya çıkmış bir kırık ile kendini gösterebildiği gibi tarama amaçlı yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinde de klinik bulgu olmadan teşhis edilebilir. Genel belirtiler özellikle sırt, bel ve kalça çevresinde yaygın eklem ağrıları, halsizlik, kas gücünde azalma, duruş bozuklukları, sırtta kamburlaşma ve ileri evrelerde boy kısalmasıdır.