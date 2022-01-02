Tehlike göz ucunda! Adenovirüs salgınıyla görme kayıpları yaşanabilir

Solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözde de ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son haftalarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) vakalarında epidemi (salgın) düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söylüyor. "Bazen haftalarca süren ve görme kayıplarına dahi yol açabilen adenovirüs enfeksiyonu çok hızlı bulaşıyor ve özellikle aile içi bireylerde hızla yayılıyor" diyor.