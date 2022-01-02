Tehlike göz ucunda! Adenovirüs salgınıyla görme kayıpları yaşanabilir

Solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözde de ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son haftalarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) vakalarında epidemi (salgın) düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söylüyor. "Bazen haftalarca süren ve görme kayıplarına dahi yol açabilen adenovirüs enfeksiyonu çok hızlı bulaşıyor ve özellikle aile içi bireylerde hızla yayılıyor" diyor.
KAĞIT HAVLU KULLANIN
Gözleri adenovirüs enfeksiyonundan korumanın en önemli yolunun, el göz temasını azaltmak olduğunu belirten Yiğit, "Özellikle hastalık süresince kişi asla normal havlu kullanmamalı; kağıt havlu ile yüzünü kurulamalı. Ayrıca yatak, yastık çarşaflarını son derece sık değiştirmek gerekli. Hatta mümkünse yastık kılıfının günlük değiştirilmesini öneriyoruz" diye konuşuyor.
PROSTATA 'ALTIN' VURUŞ
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Her erkekte doğuştan bulunan, yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi sonucu büyümeye başlayan prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
DOMATES: Prostat kanserine yakalanma riskini yüzde 53 düşürür.
ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlü hücrelerin yayılmasını engeller.
NAR: Prostat kanserinden korur.
SOMON: Prostat kanseri gelişme riskini azaltır.
YEŞİL ÇAY: Prostat büyümesini engeller.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: İyi huylu prostat büyümesini önler. Prostat kanserinden korur.