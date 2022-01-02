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    Tehlike göz ucunda! Adenovirüs salgınıyla görme kayıpları yaşanabilir

    Coronavirüsten sonra şimdi de gözlerde adenovirüs salgını başladı. Uzmanlar, görme kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Tehlikeyle göz göze

    Solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözde de ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son haftalarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) vakalarında epidemi (salgın) düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söylüyor. "Bazen haftalarca süren ve görme kayıplarına dahi yol açabilen adenovirüs enfeksiyonu çok hızlı bulaşıyor ve özellikle aile içi bireylerde hızla yayılıyor" diyor.



    KAĞIT HAVLU KULLANIN
    Gözleri adenovirüs enfeksiyonundan korumanın en önemli yolunun, el göz temasını azaltmak olduğunu belirten Yiğit, "Özellikle hastalık süresince kişi asla normal havlu kullanmamalı; kağıt havlu ile yüzünü kurulamalı. Ayrıca yatak, yastık çarşaflarını son derece sık değiştirmek gerekli. Hatta mümkünse yastık kılıfının günlük değiştirilmesini öneriyoruz" diye konuşuyor.



    PROSTATA 'ALTIN' VURUŞ
    Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Her erkekte doğuştan bulunan, yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi sonucu büyümeye başlayan prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
    DOMATES: Prostat kanserine yakalanma riskini yüzde 53 düşürür.
    ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlü hücrelerin yayılmasını engeller.
    NAR: Prostat kanserinden korur.
    SOMON: Prostat kanseri gelişme riskini azaltır.
    YEŞİL ÇAY: Prostat büyümesini engeller.
    KABAK ÇEKİRDEĞİ: İyi huylu prostat büyümesini önler. Prostat kanserinden korur.



        BEZELYE GÜZELİ
        Folik asit deposu bezelye, mide hastalıklarını önler. Cildi taze bir görünüme kavuşturur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini korur. Metabolizmayı hızlandırır. Gebelik dönemine sağlık katar. Kemikleri güçlendirir. Lifli olması nedeniyle tok tutmayı sağlar. Saçları kökten uca destekler.



        ADET SANCISINA ÜVEZ MEYVESİ
        İki yılda bir yetişen üvez meyvesi, Karadeniz iklimine uygun olan bölgelerde yetişiyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Hem cilt bakımında hem de bağırsak problemlerinde tüketiliyor. İshal kesici özelliği bulunuyor. Kadın hastalıklarında adet sancılarını dindiriyor. Göz tansiyonunu azaltıyor. Normal tansiyona, kalp damar yollarına ve safra kesesi taşlarına iyi geliyor.



        AZI YARAR ÇOĞU ZARAR: BİTKİ ÇAYLARI
        Bitki çayları, hazımsızlık, uykusuzluk, kabızlığın yanı sıra soğuk algınlığına iyi geliyor. Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Önerilen miktarlarda kullanıldığında fayda sağlayan bitki çayları, yüksek miktarlarda ve çok uzun süreli kullanıldığında böbreklerde tahrişe, vücutta elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Araz, kış çayının nasıl yapıldığını ise şöyle anlatıyor: 1 gram ekinezya, 2 gram adaçayı, 2 gram çiçeği, 3-4 adet kuşburnu, 1 küçük dilim zencefil üzerine kaynatılmış su ilave edin. Kapaklı fincanda üzeri kapatılarak 5-10 dakika demledikten sonra, 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek için.



            KATARAKTA PORTAKAL
            C vitamini deposu portakal, korneayı güçlendirir. Katarakt ve sarı nokta hastalığını engeller. Cilt yaşlanmasını önler. Kan basıncını dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.

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            Haberler Sağlık Tehlike göz ucunda! Adenovirüs salgınıyla görme kayıpları yaşanabilir
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