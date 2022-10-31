Kemik erimesi belimizi büker! Uzmanlardan uyarı ve öneriler...





SİNSİ İLERLİYOR

Kemik erimesi hastalığı, kadınlarda daha sık görülüyor. Kırık oluşana kadar sessiz ilerleyen bu hastalıkta erken tanıyla kırıklar önleniyor. Hatta ölüm riski de azalıyor. Kemik erimesine bağlı komplikasyonların erken tanı ve tedavisinin giderek önem kazanacağı söyleyen Uzm. Dr. Korkmaz, "Osteoporoz, kadınların yüzde 30-50'si, erkeklerin de yüzde 15-30'unda görülür. Vücut boyutu dikkate alındığında erkeklerin kemikleri kadınlara göre daha iri ve güçlüdür. Bu nedenle erkeklerde daha az kırık görülür. Kemik gücü sadece kemik mineral yoğunluğuna bağlı değildir. Kemiğin boyutu, kalitesi ve diğer bileşenleri de önemlidir" bilgisini veriyor.