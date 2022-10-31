Kemik erimesi belimizi büker! Uzmanlardan uyarı ve öneriler...

Kamburluk, boyda kısalma ve kemik kırıkları... Tüm bunlar osteoporoz yani kemik erimesi hastalığının en önemli belirtileri arasında yer alıyor. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kemik erimesinin doğru tedavisi önem taşıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, osteoporozla ilgili önemli bilgiler veriyor.
SİNSİ İLERLİYOR
Kemik erimesi hastalığı, kadınlarda daha sık görülüyor. Kırık oluşana kadar sessiz ilerleyen bu hastalıkta erken tanıyla kırıklar önleniyor. Hatta ölüm riski de azalıyor. Kemik erimesine bağlı komplikasyonların erken tanı ve tedavisinin giderek önem kazanacağı söyleyen Uzm. Dr. Korkmaz, "Osteoporoz, kadınların yüzde 30-50'si, erkeklerin de yüzde 15-30'unda görülür. Vücut boyutu dikkate alındığında erkeklerin kemikleri kadınlara göre daha iri ve güçlüdür. Bu nedenle erkeklerde daha az kırık görülür. Kemik gücü sadece kemik mineral yoğunluğuna bağlı değildir. Kemiğin boyutu, kalitesi ve diğer bileşenleri de önemlidir" bilgisini veriyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Çevresel ve genetik faktörler, kemik erimesi riskini artırıyor. Uzm. Dr. Korkmaz, "Osteoporozun ortaya çıkmasında hipertansiyon, endokrin, kullanılan ilaçlar, alkol, sigara gibi belirlenmiş nedenler etkili olur. Medikal tedavinin yanı sıra vitamin D ve kalsiyum kullanılır" diyor.