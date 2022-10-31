Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tansiyon molası





İSTEK DUYMUYORUM

Altı aydır depresyondayım. Bu hanımla bir araya gelmemi de engelledi. Nerdeyse hiçbir şey hissetmiyordum. Ne yapmalıyım?

Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence doktorunla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen durumları paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, sorun daha da büyür. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak jestler yap.