Hareketsizlik kısırlık gibi birçok hastalığa sebep oluyor | Sağlık tavsiyeleri

Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Bunların başında kısırlık geliyor. Çin'deki araştırmaya göre hareket etmeyen erkekler çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkeklere orta seviyede egzersiz yapmalarını öneriyor. "Merdiven çıkın. Otobüsten bir durak önce inin ve yürüyün" diyor.



HALSİZLİĞE DOĞAL REÇETE

Sonbahar, halsizliğe yol açıyor. Dyt. Tuğba Küçük, şikayetleri azaltmada besinlerin gücüne değiniyor. "Enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz. Su da enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Günde 8 bardak su içmeye özen gösterin. Kafein içermeyen bitki çayları da faydalıdır" bilgisini veriyor.



DEPRESYON BAĞIRSAKTA BAŞLAR

Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Alman bilim adamlarının araştırmasına göre depresyon ve tükenmişlik sendromu 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor. Dr. Matthias Riedl, uyarıyor: Acı biber ruh halini iyileştirir. Şeker yerine acı biber yiyin.



ÖKSÜRÜĞE BAKLA YETER

Zengin protein kaynağı bakla, A, B ve C vitamini içerir. Cilt sağlığını korur. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir. Kötü kolesterolü düşürür. İdrar yollarını temizler. Kalbi de besler.



ROMATİZMAYA BIBERIYE

Şifa deposu biberiye, meme kanseriyle savaşır. İltihabı önler. Romatizma hastalıklarıyla mücadele eder. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Yağı, adet sancısını dindirir. Antidepresan etkisi göstererek sakinleştirir. Saç dökülmesini bitirir.



LİMON KANSIZLIĞA SON

Doğal antibiyotik limon, soğuk algınlığı ve gripten korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kansızlık ve astım hastalığıyla savaşır. Böbrek taşı oluşumunu önler. Karaciğeri korur. Ateş düşürücüdür. Mide ve cilt kanserinden korur. Saç ve cilt sağlığını korur.

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