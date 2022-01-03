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    Kemik erimesi 50 yaşından sonra önemli risklerin başından geliyor! Sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor

    Kemik erimesi, 50 yaş sonrasındaki en önemli risklerin başında geliyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. Kontrollerin aksatılmamasını öneriyor.

    Kemik erimesi 50’den sonranın tehlikesi

    Osteoporoz, yani kemik erimesi kemik kalitesinin ve yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sofu, 50 yaş ve üzeri kadınların mutlaka kemik erimesi taramasından geçmesi gerektiğini söylüyor. Tanı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.



    DÜZENLİ TAKİP ŞART
    Tanıda öncelikle hastanın şikayetlerinin sorgulanması, risk faktörlerinin varlığı, yaşı ve kırık hikayesinin olması önem taşıyor. Hastalığın kesin tanısı, kemik yoğunluğu ölçümü (DEXA testi) ile konuyor. Tanıda kan tahlilleri ile vitamin yetersizlikleri ve hormonal bozukluklar da değerlendiriliyor. Özellikle menopoz sonrası kadınların DEXA kontrolü yaptırması öneriliyor.



    TEDAVİSİ MÜMKÜN
    Tedavide hastalığın derecesi, kemik yoğunluğu ölçümündeki değerler, bireysel risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar önemli rol üstleniyor. Yaşı genç, risk faktörleri az ve kırık gelişme riski düşük kişilere öncelikle sağlıklı beslenme, düzenli spor ve takviye edici vitamin ile mineral kullanımı öneriliyor. Yüksek kırık riskine sahip veya ileri yaş hastalarda ise (70 yaş üzeri) hemen kemik yoğunluğunu artıran tipte ilaç tedavileri uygulanıyor.
    Hastalıkta ayrıca deri altından 6 ayda bir verilen ilaçlar, hormonal tedaviler ve erken menopoza giren kadınlarda uygulanan östrojen replasman tedavisi yapılıyor.



        RİSK KİLOYLA ARTAR
        Kemik erimesinden korunmada, spor ve dengeli beslenme önem taşıyor. Sigara ve alkolden uzak durmak, obeziteden kaçınmak riski azaltıyor. Hayvansal gıdaların dengeli tüketilmesi, besinleri çok pişmiş veya yüksek ısılarda pişirerek yenmemesi ve hazır gıdalardan uzak durulması öneriliyor.

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        Haberler Sağlık Kemik erimesi 50 yaşından sonra önemli risklerin başından geliyor! Sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor
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