Kemik erimesi 50 yaşından sonra önemli risklerin başından geliyor! Sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor

Osteoporoz, yani kemik erimesi kemik kalitesinin ve yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sofu, 50 yaş ve üzeri kadınların mutlaka kemik erimesi taramasından geçmesi gerektiğini söylüyor. Tanı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.
DÜZENLİ TAKİP ŞART
Tanıda öncelikle hastanın şikayetlerinin sorgulanması, risk faktörlerinin varlığı, yaşı ve kırık hikayesinin olması önem taşıyor. Hastalığın kesin tanısı, kemik yoğunluğu ölçümü (DEXA testi) ile konuyor. Tanıda kan tahlilleri ile vitamin yetersizlikleri ve hormonal bozukluklar da değerlendiriliyor. Özellikle menopoz sonrası kadınların DEXA kontrolü yaptırması öneriliyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Tedavide hastalığın derecesi, kemik yoğunluğu ölçümündeki değerler, bireysel risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar önemli rol üstleniyor. Yaşı genç, risk faktörleri az ve kırık gelişme riski düşük kişilere öncelikle sağlıklı beslenme, düzenli spor ve takviye edici vitamin ile mineral kullanımı öneriliyor. Yüksek kırık riskine sahip veya ileri yaş hastalarda ise (70 yaş üzeri) hemen kemik yoğunluğunu artıran tipte ilaç tedavileri uygulanıyor.
Hastalıkta ayrıca deri altından 6 ayda bir verilen ilaçlar, hormonal tedaviler ve erken menopoza giren kadınlarda uygulanan östrojen replasman tedavisi yapılıyor.