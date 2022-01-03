Kemik erimesi 50 yaşından sonra önemli risklerin başından geliyor! Sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor





TEDAVİSİ MÜMKÜN

Tedavide hastalığın derecesi, kemik yoğunluğu ölçümündeki değerler, bireysel risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar önemli rol üstleniyor. Yaşı genç, risk faktörleri az ve kırık gelişme riski düşük kişilere öncelikle sağlıklı beslenme, düzenli spor ve takviye edici vitamin ile mineral kullanımı öneriliyor. Yüksek kırık riskine sahip veya ileri yaş hastalarda ise (70 yaş üzeri) hemen kemik yoğunluğunu artıran tipte ilaç tedavileri uygulanıyor.

Hastalıkta ayrıca deri altından 6 ayda bir verilen ilaçlar, hormonal tedaviler ve erken menopoza giren kadınlarda uygulanan östrojen replasman tedavisi yapılıyor.