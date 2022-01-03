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    Kış aylarında derinin nem kaybetmesi egzamaya yol açıyor!

    Soğuk kış günleri sağlığımza etki etkiği kadar cildimizi de olumsuz etkiliyor. Dermotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra uyarıda bulunuyor. Kış aylarında cildin nem kaybetmesi kızarıklık, kaşıntı ve egzamaya neden oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kış ayları egzamanın habercisi!

    EGZAMAYI KIŞKIŞLAYIN
    Soğuk kış günleri, hem sağlığımızı hem de cildimizi olumsuz etkiliyor. Dermotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra, bu aylarda cildin nemini kaybetmesine bağlı olarak kepeklenme, kızarıklık, kaşıntı ve egzama şikayetlerinin arttığını söylüyor. Yeni yılın ilk günlerinde cildi korumak için önerilerini sıralıyor. Güneş kremlerinin dört mevsim kullanılmasını öneren Dr. Hıra, cildin sürekli nemlendirilmesini öneriyor. "Sağlıklı bir cilt için günde en az 2 litre su tüketin. Lahana, havuç, domates, kabak tüketilmelidir. Omega 3 ve Omega 6 gibi yağları karşılamak için ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı da olmazsa olmaz" diyor.



    KALP DOKTORU KEREVİZ
    İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kereviz, sağlık saçıyor. Bol lifli olan bu sebze, hastalıklara savaş açıyor. Astıma fayda sağlayan ve akciğerleri temizleyen kereviz, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Antioksidan deposu bu sebze, tansiyonu dengeliyor. İdrar yolu enfeksiyonunu temizliyor. Bağırsak hareketliliğini artırıyor. Şeker hastalığına karşı koruma sağlıyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide ağrısını hafifletiyor.



    BEYİN DOSTU TAHİN
    Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen tahin, kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarını önler. Bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını destekler. Kansızlığı bitirir.



        CİLDE BADEM
        Vitamin deposu badem, kolesterolü düşürür. Toksinleri vücuttan temizler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Cildin daha genç görünmesini sağlar. Kemik sağlığını destekler.



        BÖBREKLERE KİVİ ETKİSİ
        Vücudun C vitamini ihtiyacını karşılayan kivi, gribe karşı koruma sağlar. Kan akışını hızlandırır. Tansiyonu dengeler ve böbrek sağlığını korur. Sindirim sorunlarını engeller.

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        Haberler Sağlık Kış aylarında derinin nem kaybetmesi egzamaya yol açıyor!
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