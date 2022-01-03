Kış aylarında derinin nem kaybetmesi egzamaya yol açıyor!

EGZAMAYI KIŞKIŞLAYIN

Soğuk kış günleri, hem sağlığımızı hem de cildimizi olumsuz etkiliyor. Dermotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra, bu aylarda cildin nemini kaybetmesine bağlı olarak kepeklenme, kızarıklık, kaşıntı ve egzama şikayetlerinin arttığını söylüyor. Yeni yılın ilk günlerinde cildi korumak için önerilerini sıralıyor. Güneş kremlerinin dört mevsim kullanılmasını öneren Dr. Hıra, cildin sürekli nemlendirilmesini öneriyor. "Sağlıklı bir cilt için günde en az 2 litre su tüketin. Lahana, havuç, domates, kabak tüketilmelidir. Omega 3 ve Omega 6 gibi yağları karşılamak için ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı da olmazsa olmaz" diyor.