Kış aylarında derinin nem kaybetmesi egzamaya yol açıyor!

EGZAMAYI KIŞKIŞLAYIN
Soğuk kış günleri, hem sağlığımızı hem de cildimizi olumsuz etkiliyor. Dermotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra, bu aylarda cildin nemini kaybetmesine bağlı olarak kepeklenme, kızarıklık, kaşıntı ve egzama şikayetlerinin arttığını söylüyor. Yeni yılın ilk günlerinde cildi korumak için önerilerini sıralıyor. Güneş kremlerinin dört mevsim kullanılmasını öneren Dr. Hıra, cildin sürekli nemlendirilmesini öneriyor. "Sağlıklı bir cilt için günde en az 2 litre su tüketin. Lahana, havuç, domates, kabak tüketilmelidir. Omega 3 ve Omega 6 gibi yağları karşılamak için ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı da olmazsa olmaz" diyor.
KALP DOKTORU KEREVİZ
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kereviz, sağlık saçıyor. Bol lifli olan bu sebze, hastalıklara savaş açıyor. Astıma fayda sağlayan ve akciğerleri temizleyen kereviz, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Antioksidan deposu bu sebze, tansiyonu dengeliyor. İdrar yolu enfeksiyonunu temizliyor. Bağırsak hareketliliğini artırıyor. Şeker hastalığına karşı koruma sağlıyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide ağrısını hafifletiyor.
BEYİN DOSTU TAHİN
Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen tahin, kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarını önler. Bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını destekler. Kansızlığı bitirir.