Kel bölgelerden saç fışkırtacak yöntem: Saç dökülmeniz varsa sebebi bu olabilir!

Manchester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, stresin saç sağlığı üzerindeki potansiyel zararlarını ortaya koydu. Araştırmacılar, stresin entegre stres tepkisi (ISR) mekanizmasını aşırı derecede aktive ederek saç foliküllerine zarar verebileceğini ve hatta saç dökülmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu yöntemi deneyerek stres kaynaklı saç dökülmesini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o formül...
SAÇ DÖKÜLMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ
1️⃣ Telojen Effluvium: Stres, saç köklerini dinlenme aşamasına itebilir. Birkaç ay sonra saç dökülmesi görülebilir.
🎯 Alopesi Areata: Bağışıklık sistemi, saç köklerine saldırarak dökülmeye yol açabilir. Stres bu durumu tetikleyebilir.
💔 Trikotilomani: Stres, saç yolmaya yol açarak saç dökülmesine neden olabilir.
🌀 Hormonal Değişiklikler: Kronik stres, hormonal dengesizliklere sebep olarak saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.
💧 Azalan Kan Akışı: Stres, kan akışını azaltarak saç foliküllerini besin ve oksijenden mahrum bırakabilir.