Kel bölgelerden saç fışkırtacak yöntem: Saç dökülmeniz varsa sebebi bu olabilir!

Manchester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, stresin saç sağlığı üzerindeki potansiyel zararlarını ortaya koydu. Araştırmacılar, stresin entegre stres tepkisi (ISR) mekanizmasını aşırı derecede aktive ederek saç foliküllerine zarar verebileceğini ve hatta saç dökülmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu yöntemi deneyerek stres kaynaklı saç dökülmesini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o formül...