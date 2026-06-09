Duyular yemek tercihlerini nasıl değiştiriyor? İyi beslenmek için 7 tüyo

Wageningen Üniversitesi'nden Betina Piqueras-Fiszman'a göre kahverengi, beyaz ve yeşil tonları sağlıklı ürünlerle, kırmızı ve sarı renkler ise ödül niteliğindeki yiyeceklerle ilişkilendiriliyor.

Oxford Üniversitesi'nden Charles Spence, duyuların yemek deneyiminin merkezinde yer aldığını ve beslenme alışkanlıklarını fark edilenden çok daha fazla yönlendirdiğini belirtiyor.

Bilim insanları, daha sağlıklı beslenmenin sadece irade gücüyle değil, çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. BBC'nin aktardığı araştırmalara göre ambalaj tasarımı, müzik, tabak düzeni ve ürünlerin marketteki konumu gibi unsurlar, insanların neyi ve ne kadar tüketeceğini etkileyebiliyor. Oxford Üniversitesi'nden Charles Spence'a göre duyular, yemek deneyiminin merkezinde yer alıyor ve beslenme alışkanlıklarını fark edilenden çok daha fazla yönlendiriyor.

1- GÖZ ALICI AMBALAJLARIN ETKİSİNİ AZALTIN

Market alışverişlerinde ürünlerin ambalaj tasarımları tüketici kararlarında önemli rol oynuyor. Parlak renkler, dikkat çekici grafikler ve marka unsurları, ürünlere yönelik beklentileri artırabiliyor. Yapılan araştırmalarda, canlı ve çekici şekilde sunulan sağlıklı yiyecek görsellerinin, sağlıksız alternatiflerle yan yana bulunsa bile daha fazla tercih edildiği görüldü.

Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nde pazarlama ve tüketici davranışı alanında çalışan Betina Piqueras-Fiszman'a göre kahverengi, beyaz ve yeşil tonları tüketiciler tarafından daha sağlıklı ürünlerle ilişkilendiriliyor. Buna karşılık kırmızı, sarı ve parlak renklerin kullanıldığı ambalajlar daha çok ödül niteliğindeki yiyecekleri çağrıştırıyor. Uzmanlar, evdeki atıştırmalıkları görünmeyen kaplarda muhafaza etmenin gereksiz tüketimi azaltabileceğini belirtiyor.

2- MARKET RAFLARININ YERLEŞİMİNİ İNCELEYİN

Bir ürünün markette bulunduğu konum, satın alma kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Tüketiciler çoğunlukla kolay ulaşabilecekleri veya göz hizasında bulunan ürünleri tercih ediyor. Bu nedenle marketler, satışını artırmak istedikleri ürünleri stratejik noktalara yerleştiriyor.

Araştırmalar, özellikle kasa çevresinde bulunan yüksek kalorili atıştırmalıkların ani satın alma davranışını artırdığını ortaya koyuyor. İngiltere'de yağ, tuz ve şeker oranı yüksek ürünlerin kasalarda bulundurulmasının yasaklanması da bu nedenle hayata geçirildi. Öte yandan meyve gibi sağlıklı seçeneklerin görünür noktalara taşınması, bu ürünlerin satışını artırabiliyor.

3- DAHA AĞIR SERVİS EKİPMANLARI KULLANIN

Yemek deneyimi yalnızca tabağın içeriğinden ibaret değil. Bilimsel çalışmalar, kullanılan tabak, kase ve çatal-bıçakların da algıyı etkileyebildiğini gösteriyor. Örneğin beyaz ve yuvarlak tabaklarda sunulan tatlılar, aynı tatlının farklı tabaklarda servis edilen versiyonlarına göre daha tatlı algılanabiliyor.

Araştırmalara göre ağır kaseler veya tabaklar kullanıldığında insanlar yemekleri daha doyurucu olarak değerlendirebiliyor. Benzer şekilde ağırlığı hissedilen çatal ve bıçaklar da bazı kişilerde yemek memnuniyetini yükseltebiliyor.

4- YEMEĞİN SUNUMUNA ÖZEN GÖSTERİN

Yiyeceklerin görsel olarak çekici hale getirilmesi, lezzet algısını artırabiliyor. Bir araştırmada salatalar, ressam Wassily Kandinsky'nin eserlerinden ilham alınarak estetik biçimde düzenlendi. Katılımcılar, aynı malzemelerden oluşmasına rağmen bu sunumları daha lezzetli bulduklarını ve daha fazla ödeme yapabileceklerini ifade etti.

Uzmanlar, tabaklarda farklı renklerde sebzelere ve çeşitli yeşilliklere yer verilmesinin yemeği daha iştah açıcı hale getirebileceğini söylüyor.

5- YEMEK YERKEN SAKİN MÜZİKLER DİNLEYİN

Seslerin yemek deneyimini değiştirdiği uzun süredir biliniyor. Araştırmacıların "sonik baharatlama" olarak adlandırdığı yaklaşım, müziğin ve çevresel seslerin tüketim davranışları üzerindeki etkilerini inceliyor.

Yavaş ritimli müziklerin daha sakin yemek yemeyi teşvik ettiği ve bunun daha düşük kalori alımıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca yüksek frekanslı seslerin tatlılık algısını güçlendirebildiği, düşük frekanslı seslerin ise bazı yiyecekleri daha acı hissettirebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, yemek sırasında televizyon veya telefon kullanımının da gereğinden fazla tüketimi artırabileceğine dikkat çekiyor.

6- PORSİYONLARI SEBZELERLE ZENGİNLEŞTİRİN

Araştırmalar, insanların çoğu zaman kalori miktarından çok tabağın doluluğuna göre tatmin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle enerji yoğunluğu düşük gıdalarla porsiyon hacmini artırmak, daha az kaloriyle doygunluk hissi sağlamaya yardımcı olabiliyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden beslenme bilimleri profesörü Barbara Rolls, yemek tariflerine karnabahar veya ıspanak püresi gibi sebzeler eklenerek enerji yoğunluğunun önemli ölçüde düşürülebileceğini belirtiyor. Çalışmalar, katılımcıların bu değişiklikleri fark etmeden daha az kalori tükettiğini ve benzer düzeyde tokluk hissettiğini ortaya koyuyor.

7- "TATLI MİDE" ETKİSİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Uzmanlar, yemek yeme davranışının her zaman açlık hissiyle bağlantılı olmadığını vurguluyor. Özellikle görsel ve kokusal uyaranlar, kişinin tok olduğu durumlarda bile yeme isteğini tetikleyebiliyor.

Araştırmalar, yalnızca bir tatlı görseliyle karşılaşmanın bile tatlı tüketme arzusunu artırabildiğini gösteriyor. "Tatlı mide etkisi" olarak adlandırılan bu durum, beynin ödül mekanizmasıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür duyusal tetikleyicilerin farkında olmak, daha bilinçli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmede önemli avantaj sağlayabilir.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık