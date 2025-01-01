Kaşıntı deyip geçmeyin! Kanserin erken belirtisi olabilir

ABD'deki Johns Hopkins Tıp Fakültesi ve Münster Üniversite Hastanesi'nden bilim insanları, şiddetli kaşıntının kanserin erken belirtisi olabileceğini ortaya çıkardı.

Kaşıntı şikayeti ile hastaneye başvuran 17.000 hasta ile aynı dönemde kaşıntı belirtisi göstermeyen yaklaşık 5 milyon hastanın verileri karşılaştırıldı. Kaşıntı yaşayan hastaların, özellikle karaciğer ve safra kesesi tümörleri, lösemi, lenfoma yaşamış olabileceği açıklandı. Kaşıntısı olan hastalarda, tümör geliştirme olasılığı 6 kat daha fazla olarak hesaplandı.