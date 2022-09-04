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    Öksürüğü bitiren reçete

    Geçmek bilmeyen öksürük, kalpten zatürreye kadar pek çok hastalığa işaret ediyor. Uzmanlar, ıhlamur, karanfil ve yeşil çayın şifasına dikkat çekiyor

    Öksürüğü bitiren reçete
    Öksürük, pek çok kişinin günlük hayatta yaşadığı sorunların başında geliyor. Çoğu zaman da 'Nasıl olsa geçer' denilerek ihmal ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, öksürüğün önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. 3 haftadan uzun süren öksürüklerin akut, daha uzun süren öksürüklerin ise kronik öksürük olarak tanımlandığını belirten Dr. Değer, "Fazla öksürüğü olanlarda göğüs ağrısı gelişebilir. Sürekli öksürüğe bağlı öfke ya da depresyon ortaya çıkabilir" bilgisini veriyor. Bol sıvı tüketimi, adaçayı, ıhlamur, ayva, bal, ıhlamur, zencefil, karanfil ve yeşil çayın öksürük şikayetlerini azalttığını sözlerine ekliyor. Şöyle devam ediyor: Öksürük geçmiyorsa, balgamda kan varsa, hırıltılı solunum oluyorsa, ateş yüksekse ve hasta beslenemiyorsa hastaneye başvurulmalıdır.
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