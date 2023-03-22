Kasık fıtığında kritik yaş 40

organın ya da organın bir bölümünün anatomik bölgesi dışına, komşu bir boşluğa doğru kaymasına, fıtık deniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya, neden olduğu ağrıyla yaşam kalitesini etkileyen kasık fıtığının daha çok erkeklerde görüldüğünü söylüyor. Tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.Fıtıklar, en sık karın bölgesinde görülüyor. Kasık fıtıkları, karın duvarı fıtıkları arasında en sık rastlanılan fıtıklar arasında yer alıyor. Karın duvarı fıtıklarının yaklaşık yüzde 75'ini kasık fıtıkları oluşturuyor. Kasık fıtıklarının yaklaşık yüzde 86'sı erkeklerde görülüyor. Kasık fıtığı yaşamın ilk yılında ve 40 yaşından sonra daha sık gözleniyor. Dr. Kaya, oluşum şekli ve yerine göre direkt, indirekt ve femoral olmak üzere üç tip kasık fıtığı bulunduğunu söylüyor. "Karın içi basıncı artıran ağır kaldırma, kronik kabızlık, prostat büyümesi nedeniyle idrar yaparken fazlaca ıkınmak, kronik öksürük yapan akciğer hastalıkları, obezite gibi sebepler fıtık oluşumunda rol oynar. Ailede fıtık olması da fıtık oluşumunu arttırabilecek diğer sebeplerdir" diyor.Fıtıklar genellikle kasık bölgesinde oluşan şişlikle belirti veriyor. Hastalar, ayakta iken ve karın içi basınç arttığında belirginleşen, yatınca kaybolan şişliklerle doktora başvuruyor. Kasık bölgesinde ağrı, yanma hissi, ağırlık ve basınç duygusu, çekilme hissi, gurultu da diğer belirtiler arasında yer alıyor.Tanıda ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri kullanılıyor. Kasık fıtığında cerrahi dışında bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Tedavinin geciktirilmesi şikayetleri ve fıtığın boyutunu artırıyor. Dr. Kaya, korsenin bu hastalığı tedavi etmediğini belirtiyor. "Cerrahi tedavideki ana neden fıtığı oluşturan kese ve içindeki yapıların karın içine geri gönderilerek fıtığın kapatılması ve zayıf bölgenin güçlendirilmesidir" diyor.FITIK riskini azaltmak için öncelikle ağır kaldırmaktan kaçınmak gerekiyor. Kabızlıktan korunmak için bol sıvı tüketilmesi, lifli ve posalı beslenilmesi dışkılamanın geciktirilmemesi öneriliyor. Zorlanarak idrar yapma şikayeti olduğunda gecikmeden ürolojiye başvurulması ve fazla kiloların verilmesi önem taşıyor.