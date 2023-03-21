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Haberler Sağlık Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Ramazan ayında oruç tutarken midede ağrı, yanma ve kabızlık en çok yaşanan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak, iftarda hızlı ve çok yemek, bayram ikramlarının cazibesine kapılmak bu dönemde midei en çok yoran sebeplerdendir. Orucunuzu açtığınızda yemeğe bir bardak su ve bir kase çorba ile başlamak en iyi seçenek olarak tavsiye ediliyor. İşte mide şikayetlerinizi yarı yarıya azaltacak o yöntemler...

takvim.com.tr
21.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:46
Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Ramazan ayı geldi çattı. Hepimizin yaşadığı ortak problem hazımsızlık ve şişkinlik özellikle iftar saatlerinde rahatsız edici bir boyuta erişiyor. İşte Ramazan ayında midenizi rahatlatacak o yöntem...

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Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

İftarda yemeğinizi ara vererek yiyin

Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Mutlaka bol su içmek altın kural

Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Sigara ile oruç açmayın

Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...

Yemek yiyip yatmak yerine sahura kalkmayı seçin

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