Ramazan için sağlıklı öneriler! Susuzluğu yoğurtla önleyin

sultanı Ramazan geldi. Uzmanlar bu ayı sağlıklı geçirmek için sahur ve iftarda doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, şu bilgileri verdi:İftarda hızlı ve kısa sürede fazla gıda tüketmeyin. Beslenmeyi zamana yayın. Her tür besin grubunun içerdiği minerallerden ve vitaminlerden yoksun kalmamak için yeterli beslenmeye önem gösterin.Sahur yemeğinden hemen sonra yatmayın.Belirli bir süre ayakta kalınarak fiziksel aktivite yapın. Aksi halde reflü şikayetleri görülür.Proteini bol doğal ev yapımı kalsiyum ve mineralleri içeren yoğurt, yumurta, salatalık, domates gibi gıdaların tüketimi hem susuzluk hissini azaltır. Tok tutar.İftar sonrası ağır spor ve efor gerektirensporlar yerine, yürüyüş ve fizikselaktivite yapın.ayının gelmesiyle sofralarda yerini alan hurma, şifa saçıyor. Halsizliği bitiren hastalıklarla savaşan hurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserinden korur.hastalıklarına karşı korur.tutar. Zayıflamak isteyenlere yardımcı olur.. Yaşlanmayı geciktirir., verem ve öksürüğe iyi gelir.güçlendirir.bitirir.