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    Ramazan için sağlıklı öneriler! Susuzluğu yoğurtla önleyin

    11 ayın sultanı Ramazan geldi. Uzmanlar bu ayı sağlıklı geçirmek için sahur ve iftarda doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu Ramazan için sağlıklı önerilerde bulundu.

    Susuzluğu yoğurtla önleyin
    11 ayın sultanı Ramazan geldi. Uzmanlar bu ayı sağlıklı geçirmek için sahur ve iftarda doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, şu bilgileri verdi:

    İftarda hızlı ve kısa sürede fazla gıda tüketmeyin. Beslenmeyi zamana yayın. Her tür besin grubunun içerdiği minerallerden ve vitaminlerden yoksun kalmamak için yeterli beslenmeye önem gösterin.

    Sahur yemeğinden hemen sonra yatmayın.
    Belirli bir süre ayakta kalınarak fiziksel aktivite yapın. Aksi halde reflü şikayetleri görülür.

    Proteini bol doğal ev yapımı kalsiyum ve mineralleri içeren yoğurt, yumurta, salatalık, domates gibi gıdaların tüketimi hem susuzluk hissini azaltır. Tok tutar.

    İftar sonrası ağır spor ve efor gerektiren sporlar yerine, yürüyüş ve fiziksel aktivite yapın.

    HER DERDE DEVA HURMA
    Ramazan ayının gelmesiyle sofralarda yerini alan hurma, şifa saçıyor. Halsizliği bitiren hastalıklarla savaşan hurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:

    İÇERDİĞİ lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserinden korur.

    KALP hastalıklarına karşı korur.

    TOK tutar. Zayıflamak isteyenlere yardımcı olur.

    ANTİOKSİDANDIR. Yaşlanmayı geciktirir.

    BRONŞİT, verem ve öksürüğe iyi gelir.

    KEMİKLERİ güçlendirir.

    KANSIZLIĞI bitirir.

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    Haberler Sağlık Ramazan için sağlıklı öneriler! Susuzluğu yoğurtla önleyin
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