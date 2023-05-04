Karpal Tünel Sendromu 40 yaş üstü el işi yapan kadınlarda 4 kat fazla görülüyor!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş, Karpal Tünel Sendromu'nda istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Gümüş, elini aşırı kullanan, zorlayan ve tekrarlayan hareketleri yapan kişilerde daha fazla görülen hastalığın, kendini daha elde ve parmaklarda ortaya çıkan ağrı, uyuşma ve hissizlik ile gösterdiğini belirtiyor.



EV KADINLARI TEHLİKEDE

Hastalık 40 yaş üzerinde, özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda 4 kat daha fazla olduğunu dile getiren Dr. Halil Gümüş, "El işi yapan ev kadınları, daktilo ve bilgisayar kullananlar, müzik aleti çalanlar, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler, marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler, kasaplarda Karpal Tünel Sendromu sık görülür. Bunların dışında şeker, tiroit hastalıkları, romatoid artrit, gut gibi durumlar da sıklıkla izlenmektedir. İlaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve kuvvetsizlik yakınmaları devam eden ya da ilerlemiş hastalarda basit ve lokal anestezi altında yapılan 15 dakika süren ufak bir operasyon ile tam iyileşme elde etmek mümkün olur." diye konuşuyor.

KREM KULLANMA KEL KALMA

Sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı, düzenli beslenme, kaliteli uyku ve stres kontrolünden geçiyor. Uzm. Dr. Belma Türsen, sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın sırrını şöyle anlatıyor: Çinko, demir, selenyum, bakır, biotin ve diğer B grubu vitaminler hem saçın uzamasını sağlıyor hem de dökülmeyi önlüyor. Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve kremler ise dökülmeye yol açıyor. Aksi bir durum olmadıkça saçları sık sık yıkamamak gerekiyor. Saçları sürekli toplamak da dökülmeye yol açıyor. Bazen ağır diyetler, tiroid, karaciğer ve böbrek hastalığı, demir eksikliği anemisi gibi durumlarda da saç dökülmesi meydana geliyor.