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    Karından gelen guruldama, huzursuz bağırsak sendromuna işaret ediyor (Sağlık haberleri)

    Stres, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle toplumda 'huzursuz bağırsak sendromu'nun görülme sıklığı giderek artıyor. Her 5 kişiden birinde görülen bu hastalık daha çok kadınları tehdit ediyor.

    Bağırsaklar huzursuz!

    Stres, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle toplumda 'huzursuz bağırsak sendromu'nun görülme sıklığı giderek artıyor. Her 5 kişiden birinde görülen bu hastalık daha çok kadınları tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, şu bilgileri veriyor: Karında guruldama, dışkılama ile bağırsağı tam boşaltamama hissi en sık rastlanan şikayetlerdir. Ağrı genellikle yemekle veya stresle artar. Kabızlığı olan hastalar ise bol su ve lifli gıdalar tüketmelidir.

    GLOKOM 40 YAŞINI BEKLER
    Halk     arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, körlüğe yol açıyor. Prof. Dr. Cem Mesçi, şunları söylüyor: Glokom, göz sinirlerine zarar veriyor. Genellikle sinsi ilerliyor. İleri yaş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları glokoma zemin hazırlıyor. Özellikle 40 yaşından sonra her yıl rutin kontrollerin yapılması gerekiyor.

    GÖRMEMEZLİK ETME
    Meme kanseri kadınları tehdit ediyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır ailesinde, kanser hikayesi olanlarda riskin 2-3 kat arttığına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Nayır, "20 yaşından sonra her kadın, adet döneminden 3-4 gün sonra ayna karşısında kendi meme muayenesini yapmalıdır" diye konuşuyor.

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    Haberler Sağlık Karından gelen guruldama, huzursuz bağırsak sendromuna işaret ediyor (Sağlık haberleri)
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