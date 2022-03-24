Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta 'kilo' sorunu

Kocam kilolu. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra ameliyatından sonra eskisi gibi değilim. Bana bir çare?



BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası) batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda) miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. Dahiliye ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.

İLAÇ İYİ GELMEDİ

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim 1 aydır arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?



DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları "erektil disfonksiyon" dediğimiz sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir.

Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.

Alınganlık yapıp kendini yaşlı ve farklı hissetmesin.

MUTLAKA DOKTORA GİDİN

24 yaşındayım. Yeni evlendim ama aşkta erken tükeniyorum. Ne önerirsiniz?

ÖNCE eşinle olan cinsel ilişkini 'iş' olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek akla gelen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Mutlaka psikolog, aile doktoru veya iç hastalıkları uzmanı seni bir kez değerlendirsin. Kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel kullanabilirsin.