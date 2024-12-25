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Karbonhidrata dikkat! Uzman uyardı: "Haftada 3 gün mutlaka yürüyün"

Kış soğuklarında dışarıda yapılan yürüyüşlerin ve egzersizin azalması, evde televizyon karşısında oturularak geçirilen sürenin artması ve sürekli bir şeyler atıştırma isteği gibi etkenlerle kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal, kış diyetinin 9 püf noktasını anlatttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Karbonhidrata dikkat! Uzman uyardı: Haftada 3 gün mutlaka yürüyün

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    Kış soğuklarında dışarıda yapılan yürüyüşlerin ve egzersizin azalması, evde televizyon karşısında oturularak geçirilen sürenin artması ve sürekli bir şeyler atıştırma isteği gibi etkenlerle kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal, kış diyetinin 9 püf noktasını anlatıyor: Diyet yapmak yerine, beslenme alışkanlıklarınızı kalıcı olarak değiştirin. Çok hızlı kilo vermekten kaçının. Bağışıklık sisteminize zarar vermemek için et, tavuk, hindi, yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller, turunçgiller, patates, balkabağı, pazı, brokoli, kuru kayısı, kivi, nar, yeşil biber, balık, ceviz, fındık, badem ve zeytinyağına yer verin. Karbonhidrat alımınıza dikkat edin. Elma, portakal, greyfurt, limon, armut gibi 'negatif kalorili besinler'e yer verin. Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Bitki çayları ve baharatlardan destek alın. Haftada üç gün mutlaka yürüyün. D vitamini takviyesi alın.

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