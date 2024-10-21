Kelliğin dermanı sonunda bulundu! Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Bilim insanları, insan derisinin ve saç köklerinin rahimde nasıl geliştiğini ortaya çıkararak, saç dökülmesine neden olan hastalıkların tedavisi için önemli bir adım attı. Bu yeni keşif, özellikle alopesi, yanık izleri ve kellik gibi durumların tedavisinde kullanılabilecek yeni yöntemler sunuyor.

SAÇ KÖKLERİ DOĞUMDAN ÖNCE OLUŞUYOR İngiltere'deki Wellcome Sanger Enstitüsü ve Newcastle Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, rahimde gelişen cilt dokusu incelendi. Bu çalışma, saç köklerinin tamamının doğumdan önce oluştuğunu ortaya koydu. Rahimde gelişen cilt, steril bir ortamda oluştuğu için kendini yara izi bırakmadan yenileme özelliğine sahip.