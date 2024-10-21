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Kelliğin dermanı sonunda bulundu! Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Wellcome Sanger Enstitüsü ve Newcastle Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ve Nature dergisinde yayımlanan araştırma, rahimde saç köklerinin nasıl oluştuğunu haritalayarak alopesi ve kellik gibi sorunlara çözüm arayışında önemli bir adım attı.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:05 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:05
Kelliğin dermanı sonunda bulundu! Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Bilim insanları, insan derisinin ve saç köklerinin rahimde nasıl geliştiğini ortaya çıkararak, saç dökülmesine neden olan hastalıkların tedavisi için önemli bir adım attı. Bu yeni keşif, özellikle alopesi, yanık izleri ve kellik gibi durumların tedavisinde kullanılabilecek yeni yöntemler sunuyor.

Kelliğin dermanı sonunda bulundu! Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

SAÇ KÖKLERİ DOĞUMDAN ÖNCE OLUŞUYOR

İngiltere'deki Wellcome Sanger Enstitüsü ve Newcastle Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, rahimde gelişen cilt dokusu incelendi. Bu çalışma, saç köklerinin tamamının doğumdan önce oluştuğunu ortaya koydu. Rahimde gelişen cilt, steril bir ortamda oluştuğu için kendini yara izi bırakmadan yenileme özelliğine sahip.

Kelliğin dermanı sonunda bulundu! Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise bağışıklık sisteminin bu süreçteki rolüne dair oldu. "Makrofaj" adı verilen bağışıklık hücrelerinin, cildin iyileşmesine yardımcı olduğu ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı anlaşıldı. Bu bulgular, bağışıklık hücrelerinin gelecekte saç ekimi ve cilt nakli uygulamalarında nasıl kullanılabileceğine ışık tutuyor.

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