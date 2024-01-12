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Karadeniz’de akciğer Güneydoğu’da mide: İşte uzmanından çağın vebası kansere yakalanmamak için uyarılar

Çağımızın vebası kanser, tedavi edilmezse hayata mal oluyor. Uzmanı kanserlere yakalanmamak için uyarılarda bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Karadeniz’de akciğer Güneydoğu’da mide: İşte uzmanından çağın vebası kansere yakalanmamak için uyarılar

Çağımızın vebası kanser, tedavi edilmezse hayata mal oluyor. Doç. Dr. Elanur Karaman, Doğu Karadeniz bölgesinde akciğer, meme, bağırsak ve tiroid kanserleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde ise tütsülenmiş, yanmış gıda tüketimi ve aşırı sıcak gıda tüketimi nedeniyle mide ve yemek borusu kanserlerinin daha sık görüldüğünü belirtiyor.



Kanserlere yakalanmamak için uyarılarda bulunuyor. Karaman, "Kanser tedavisi için ülkemizde ruhsat almış, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler uygulanıyor. Kanserden korunmak için kişilerin mutlaka sağlıklı beslenmesini, Akdeniz tarzı beslenmesini, sigarayı ise içmemelerini tavsiye ediyorum. Sağlık için hareketli bir yaşam öneriyorum" diyor. Özgür ÖZDEMİR



4 KUAFÖRDEN BİRİ EGZAMA
Cilt alerjileri, tedavi edilmezse insanı çıldırtıyor. Bazı mesleklerde daha sık görülüyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, "Kuaförler, fırıncılar, boyacılar, mobilyacılar ve inşaat işçileri hem solunumsal hem de cilt hastalıkları açısından risk grubunda olan meslek gruplarıdır. 4 kuaförden birinde alerjik cilt hastalıkları görülebiliyor. En çok ise egzama görülüyor" diyor.



YEME BOZUKLUĞU TEHLİKESİ
Yeme bozuklukları, yeme davranışlarında ciddi bozulmalara neden olan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve kaçıngan yeme bozukluğu olmak üzere dört ana türü bulunuyor. Altında yatan nedenler bilinmiyor. Genetik, çevresel ve psikolojik faktörler rol oynuyor. Psikolog Hatice Börek, "Bilinçdışı bir şekilde ortaya çıkar. Kişi, yeme davranışlarını kontrol edemez ve bu davranışları tekrarlamaktan kendini alamaz." diyor.

ATEŞE LİMON SIKIN
C vitamini deposu limon, ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur.

KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA
Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı önler.

PARKİNSON'A TARÇIN SERP
Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir.

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