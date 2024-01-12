Karadeniz’de akciğer Güneydoğu’da mide: İşte uzmanından çağın vebası kansere yakalanmamak için uyarılar





YEME BOZUKLUĞU TEHLİKESİ

Yeme bozuklukları, yeme davranışlarında ciddi bozulmalara neden olan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve kaçıngan yeme bozukluğu olmak üzere dört ana türü bulunuyor. Altında yatan nedenler bilinmiyor. Genetik, çevresel ve psikolojik faktörler rol oynuyor. Psikolog Hatice Börek, "Bilinçdışı bir şekilde ortaya çıkar. Kişi, yeme davranışlarını kontrol edemez ve bu davranışları tekrarlamaktan kendini alamaz." diyor.



ATEŞE LİMON SIKIN

C vitamini deposu limon, ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur.



KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA

Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı önler.



PARKİNSON'A TARÇIN SERP

Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir.

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