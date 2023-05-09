Karaciğerin doktoru 'enginar' şifa dağıtıyor!





HAVUÇLA MİDEYİ KORUR

A vitamini deposu havuç mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır. Öksürüğü keser. Yüz ve boyun kırışıklıklarını bitirir.