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    Karaciğerin doktoru 'enginar' şifa dağıtıyor!

    Enginar yapısında bulunan antioksidanların yardımıyla, vücudumuzdaki birçok toksin maddeyi uzaklaştırır, karaciğeri güçlendirir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyur. Karaciğeri zararlı toksik maddelerin temizler. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli sağlık haberleri...

    Karaciğerin doktoru Enginar

    Baharın gelmesiyle birlikte tezgahları süsleyen enginar şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    - Kolesterolü düşürür: Enginar, içeriğindeki luteolin adlı antioksidan madde ile kolesterolü düşürür.
    - Karaciğeri korur: Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyur. Karaciğeri zararlı toksik maddelerin temizler.
    - Kanseri önler:Antioksidan madde içeren enginar, bağışıklığı destekler. Kanserle savaşır.
    - Kan şekerini dengeler: Yüksek lif içeren enginar, diyabeti önler.
    - Tansiyonu düşürür: Potasyum içeren enginar, tansiyonu dengeler.



    HAVUÇLA MİDEYİ KORUR
    A vitamini deposu havuç mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır. Öksürüğü keser. Yüz ve boyun kırışıklıklarını bitirir.

    KEMİKLERE BEZELYE
    Kolesterolü dengeleyen bezelye, beyin sağlığını korur. Alzheimer riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Yaşlanma karşıtı bir besindir. Sarı nokta hastalığına iyi gelir. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.

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    Haberler Sağlık Karaciğerin doktoru 'enginar' şifa dağıtıyor!
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