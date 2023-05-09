Karaciğerin doktoru 'enginar' şifa dağıtıyor!

Baharın gelmesiyle birlikte tezgahları süsleyen enginar şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- Kolesterolü düşürür: Enginar, içeriğindeki luteolin adlı antioksidan madde ile kolesterolü düşürür.
- Karaciğeri korur: Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyur. Karaciğeri zararlı toksik maddelerin temizler.
- Kanseri önler:Antioksidan madde içeren enginar, bağışıklığı destekler. Kanserle savaşır.
- Kan şekerini dengeler: Yüksek lif içeren enginar, diyabeti önler.
- Tansiyonu düşürür: Potasyum içeren enginar, tansiyonu dengeler.
HAVUÇLA MİDEYİ KORUR
A vitamini deposu havuç mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır. Öksürüğü keser. Yüz ve boyun kırışıklıklarını bitirir.