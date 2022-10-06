Kapalı ve havasız ortamlar uyuza davetiye çıkarıyor

Kaşındırıcı, bulaşıcı, döküntülü bir deri hastalığı olan uyuz, daha çok kapalı ve havasız ortamlarda görülüyor. Özellikle Covid- 19 pandemisi nedeniyle insanların kapalı ortamlarda yaşamasının son 3 yıldır uyuz hastalığını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, daha önceden hastalığı geçirmiş ve hastalığa tekrar yakalanmış kişilerin fark etmeden hastalığı bulaştırabileceğini anlatıyor. Yorulmaz, okulların açılmasıyla bulaşıcılığı arttığını belirtiyor. Önerilerde bulunuyor:



EŞYALARLA BULAŞIR

Uyuz, 15 dakikalık temasta bulaşabiliyor. İlaçların dışında hastanın giysilerinin en az 60 derecede yıkanması ve kızgın ütüyle ütülenmesi gerekiyor. Çünkü uyuz böcekleri, o eşyalarımıza bulaşıyor.



PROSTATA ALTIN VURUŞ

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Her erkekte doğuştan bulunan, yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi sonucu büyümeye başlayan prostata karşı uzmanlar, tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

DOMATES: Prostat riskini yüzde 53 düşürür.

ZERDEÇAL: Tümörün yayılmasını engeller.

NAR: Prostattan korur.

SOMON: Prostatın gelişme riskini azaltır.

YEŞİL ÇAY: Prostat büyümesini engeller.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: İyi huylu prostat gelişimini durdurur.



SARIMSAK GRIİPTEN KORUNSAK

Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle gibi soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Prof. Dr. Çağrı Büke, doğal antibiyotik sarımsak ve limonlu ballı su tüketiminin soğuk algınlığı şikayetlerini azalttığını söylüyor.



YARALARA MANDALİNA

Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. İştah kontrolünü sağlar. Yüksek kan basıncını önler. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.



BAĞIŞIKLIĞA MAŞ FASULYE

Kalp krizi ve felç risklerini azaltan maş fasulyesi, kan dolaşımını da arttırarak vücuttaki kanı dengeler. Soğuk algınlığına karşı vücudu ve bağışıklık sistemini korur.



KOLESTEROL İÇİN BAMYA YİYİN

Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcıdır. Vücutta bulunan kolesterolü dengeler. Vücuttaki demir ihtiyacını büyük oranda karşılar.

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