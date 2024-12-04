Kansızlık deyip geçmeyin! Dünyada yaklaşık her 4 kişiden 1’ini etkiliyor

Toplumda 'kansızlık' olarak bilinen anemi, kandaki hemoglobin seviyesinin düşmesi veya alyuvarların azalması nedeniyle dokulara yeterince oksijen taşınamaması durumuna deniyor. Pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Dünyada yaklaşık her 4 kişiden 1'ini etkiliyor. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Çekdemir, kansızlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

İLERİ TETKİK GEREKEBİLİR

Halsizlik, çabuk yorulma ve ciltte solukluk, aneminin genellikle ilk belirtileridir. Yine kandaki oksijen yetersizliğine bağlı olarak çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı, saçlarda dökülme, tırnakların kırılgan hale gelmesi, dudak kenarlarında şeyler yeme ihtiyacı da kansızlığın önemli sinyalleri arasında yer alıyor. Doğumdan itibaren her yıl düzenli olarak yapılan basit bir hemogram testi ve doktor muayenesi erken teşhisi mümkün kılıyor. Ancak tam kan sayımı (hemogram) ile anemi fark edilebilse de altta yatan sebebin belirlenebilmesi için sonrasında ileri tetkikler gerekebiliyor.

EN ÇOK KADINLARDA

Anemi en sık adet gören kadınlarda görülürken, bebek ve çocuklarda, hematolojik kanser veya onkolojik kanser tedavisi gören hastalarda ve kronik hastalığı olanlarda (diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği olan diyaliz hastaları) da yaygın olarak teşhis ediliyor. Pek çok sebebi olmakla birlikte, aneminin en yaygın nedenleri demir, B12 ve folat eksikliği oluyor. Demirden yoksun (kırmızı etten eksik) beslenmek, fizyolojik kan kayıpları, çoklu ilaç kullanımı, bazı genetik hastalıklar ve özellikle kolon kanserinin yanı sıra çeşitli kanser türleri de anemiye yol açabiliyor.



ORGANLARA ZARAR GELİYOR

Kansızlık tedavi edilmediğinde oksijen yetersizliği yaşanıyor. Oksijen yetersizliği nedeniyle organlar işlevlerini yapmakta zorlanıyor. Kaslar hipoksi yüzünden yorulunca kramp oluşuyor. Ellerde karıncalanma veya uyuşmalar başlıyor. Bayılmalar olabiliyor. Vücudun geneline dağılmış olan ağrılar, unutkanlık ve hafıza güçlüğü gibi sorunlar oluyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor. Nefes darlığı oluşabiliyor.