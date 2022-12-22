Kansızlığı unutmayın! Anemi tedavi edilmediğinde kalp krizine yol açıyor





NASIL OLUŞUYOR?

Anemi, kanda kırmızı kan hücresi olarak bilinen alyuvarların çeşitli nedenlerle sayılarının azalması veya bu hücrelerin içinde bulunan hemoglobin miktarının azalması/ anormal yapımı sonucu ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Demir eksikliğinin nedenleri sıklıkla çocuklar ve gençlerde beslenme yetersizliği, kadınlarda yoğun görülen adet kanamaları, ileri yaş kişilerde kanserler ve her yaş gurubunda kan sulandırıcılar, ağrı kesicilerin kullanımına bağlı olarak değişiyor. Hemoglobin normal değeri yaş ve cinsiyete göre değişiyor. Hemoglobin seviyesinin kadınlarda 12 gram/desilitre, erkeklerde 13 gram/desilitre ve hamileler için 12 gram/desilitre altında olması anemi olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla hemoglobin bu seviyelerin altında iken tüm organ ve dokulara giden oksijen azalacağından, birçok klinik duruma neden oluyor.