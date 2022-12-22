Kansızlığı unutmayın! Anemi tedavi edilmediğinde kalp krizine yol açıyor

Anemi ya da halk arasında bilinen adıyla kansızlık, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini etkiliyor. Küresel bir sağlık sorunu haline gelen bu durum, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Yavuzer, tüm kan hastalıkları içinde en sık görülenin anemi olduğunu belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor...
NASIL OLUŞUYOR?
Anemi, kanda kırmızı kan hücresi olarak bilinen alyuvarların çeşitli nedenlerle sayılarının azalması veya bu hücrelerin içinde bulunan hemoglobin miktarının azalması/ anormal yapımı sonucu ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Demir eksikliğinin nedenleri sıklıkla çocuklar ve gençlerde beslenme yetersizliği, kadınlarda yoğun görülen adet kanamaları, ileri yaş kişilerde kanserler ve her yaş gurubunda kan sulandırıcılar, ağrı kesicilerin kullanımına bağlı olarak değişiyor. Hemoglobin normal değeri yaş ve cinsiyete göre değişiyor. Hemoglobin seviyesinin kadınlarda 12 gram/desilitre, erkeklerde 13 gram/desilitre ve hamileler için 12 gram/desilitre altında olması anemi olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla hemoglobin bu seviyelerin altında iken tüm organ ve dokulara giden oksijen azalacağından, birçok klinik duruma neden oluyor.
HALSIZLIK VARSA
Anemi hastalarının çoğunda benzer şikayetler görülüyor. Hastalar sıklıkla çabuk yorulma, merdiven çıkmada zorluk, çarpıntı ve nefes darlığı, baş dönmesi, kramplar, uyku problemleri, saç dökülmesi, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Dudak kenarında çatlaklar, cilt ve gözlerde sararma, el-ayaklarda uyuşma, tüm eklemelerde ağrı ve sinirlilik görülüyor. Hatta hastalar ağır anemilerin neden olduğu kalp krizi tablosu ile karşı karşıya kalabiliyor.