Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Testosteron sorunu





SÜRPRİZ DEĞİL

42 yaşında tüpçüyüm. 1 yıldır belim ağrır. Geçen gün tutuldum! Hala doğrulamıyorum. Fıtık mı oldum?

Bel fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya ve yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz. Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması ve pörtlemesiyle oluşur. Bu durum hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Mekanik bel ağrısı, bel bölgesi kasları, kas lifleri ve eklem bağlarının aşırı zorlanması ya da sinirsel gerginlikler nedeniyle gelişir. Fizik Tedavi Uzmanı'na git. İyileşti, geçti deyip ihmal edersen ameliyatlık hale gelir.Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünyada kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme ve meme başının görünümünde değişiklik görülmesi gerekir.

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