En sık görülen göz hastalığı katarakt yeni doğan bebekleri bile tehdit ediyor

İlerleyen yaş, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Günümüzde en sık görülen göz hastalıklarının başında ise katarakt geliyor. Göz içerisinde görmeyi sağlayan doğal merceğin zamanla yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan bu hastalık bilinenin aksine sadece yaşlılarda değil gençlerde hatta yeni doğan bebeklerde bile görülebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özkan, kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor: Artık son teknoloji lazerle katarakt ameliyatı yapıyoruz. Trifokal 3 odaklı mercekleri kullanıyoruz. Bu mercekler eğer göz uygun ise hastanın gözüne yerleştirildiğinde gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmış olur. Ömür boyu gözün içerisinde yer alır. İyileşme süreci de hızlıdır.



DR. MAGNEZYUM

Araştırmalar, magnezyumun sağlık üzerindeki etkisini kanıtlıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, magnezyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklara değiniyor. Buna göre magnezyum eksikliği dendiğinde akıllara hemen kas krampları geliyor. Bunun yanı iştah kaybı, adet düzensizliği, kemik ağrısı, kaslarda güç kaybı görülüyor. Dr. Güngör, "Magnezyum, hücrenin enerji üretiminde rolü olan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği olan hastalara takviye edici ilaçlar önerilir. Düzenli bir şekilde kullanan hastalarımızda şikayetler azalır" diyor. Öte yandan bitter çikolata, avokado, muz, süt ve ıspanak bolca kalsiyum içeriyor.



KİLOLARA LOR PEYNİRİ

Pastörize inek sütünden elde edilen lor peyniri beyni korur. Kemikleri güçlendirir. Kemikleri besler. Kilo vermeyi sağlar. Bağırsakları korur.



ADAÇAYI STRES ALIR

Depresyonu önleyen adaçayı, stresi azaltır. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Aşıyı terlemeyi önler. Sindirim sistemini korur.



DİYABETE KUŞBURNU

C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içerir. Bu sayede kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Diyabeti de önler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN