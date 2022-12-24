Kanserle boy ölçüşün! Aman dikkat: 50’li yaşlardan sonra daha sık görülüyor...

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kanseri, erkeklerde en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Erkeklerde 40 yaşından sonra nadir görülürken, 50 yaş sonrasını daha çok etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Savaş, önemli bilgiler veriyor.Dünyada en yaygın görülen kanser türü olan prostat kanserinde genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Genellikle sinsi ilerleyen bu hastalık, ilerleyen dönemlerde sık idrara çıkma, idrarda kan, ileri dönemde böbrek yetmezliği ve kemik ağrısı gibi şikayetlere neden oluyor. Muayenede, prostatın büyüklüğünden ziyade prostatta kıvam değişikliğinin olup olmadığının kontrolü amaçlanıyor.Eğer şüphe varsa Multiparametrik Diffüzyon MR, ve sonrasında ultrason eşliğinde biyopsi alınarak prostat kanseri tanısı doğrulanıyor. Kanserin evrelenmesi yapıldıktan sonra tedavisi planlanıyor. Tümör prostatın dışına çıkmamışsa cerrahi veya radyoterapi uygulanabiliyor. Kitlenin lenf gibi prostatın dışına taştığı farklı durumlarda radyoterapi ve ışın tedavisi tercih ediliyor.Prostat kanseri görülme sıklığı 50 yaşından sonra artar.Babada ve erkek kardeşte varsa risk 2 kat artar.Prostat kanseri uzun boylu erkeklerde daha fazla görülür. Büyüme hormonu kanser oluşum mekanizmalarıyla oynayan bir hormondur. İnsülin growth hormonuna uzun boylu erkeklerin daha fazla maruz kalması nedeniyle daha sık görüldüğü düşülür.Günlük 2 bin mg üzerinde kalsiyum alımı olanlarda prostat kanseri görülür. Yani fazla süt ürünü tüketimi kanser riskini artırır.HAFTADA 3 gün, 2 saatten fazla spor yapın.GÜNDE 3 fincanı aşmayacak şekilde kahve tüketin.PİŞMİŞ domates, greyfurt, karpuz gibi likopenden zengin besinleri yiyin.BOLCA balık tüketin.D VİTAMİNİ seviyenizi kontrol edin.