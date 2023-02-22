Kanserin şifresi kansızlık! Herkesin 45 yaşından sonra...

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, insan ömrünü uzatıyor. Ancak buna rağmen günümüzde en sık görülen hastalıkların başında kanser geliyor. 'Çağın vebası' denilen bu hastalık, hayatımızı tehdit ediyor. Birçok türü bulunsa da en tehlikelisi olarak kolorektal yani kalın bağırsak kanseri gösteriliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Bilici, ilk evrelerde belirti vermeyen ve sinsi ilerleyen ancak zamanla şiddetli kansızlığa neden olan bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
YAŞ DA ÖNEMLİ
Kanser, oldukça sinsi ilerliyor. Araştırmalara göre kimi zaman genetik faktörler, kimi zaman da yanlış beslenme alışkanlıkları bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Kolorektal kanser, başlangıç evresinde belirti vermiyor. İlerleyen süreçte ise bağırsak hareketlerinde değişiklik, makattan kanama, zayıflık, yorgunluk ve kansızlık görülüyor. Bu nedenle erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde önem taşıyor. Sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırması öneriliyor.
TEDAVİSİ...
Kolorektal kanseri tedavisinde 3 yöntem bulunuyor. Erken dönemde teşhis edilen hastalarda cerrahi olarak kolonun veya rektumun kanserli kısmını çıkarmak için yapılan ameliyat ve sonrasında kemoterapi ve/ veya radyoterapi uygulanıyor. Ardından doktorun önerdiği aralıklarla kontrol tetkiklerini öneriliyor. Ayrıca ruh hali, stres düzeyi, cinsel yaşam, yeme ve egzersiz alışkanlıklarıyla ilgili de tedaviyi gerçekleştiren doktordan bilgi almak gerekiyor.