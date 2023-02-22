Kanserin şifresi kansızlık! Herkesin 45 yaşından sonra...

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, insan ömrünü uzatıyor. Ancak buna rağmen günümüzde en sık görülen hastalıkların başında kanser geliyor. 'Çağın vebası' denilen bu hastalık, hayatımızı tehdit ediyor. Birçok türü bulunsa da en tehlikelisi olarak kolorektal yani kalın bağırsak kanseri gösteriliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Bilici, ilk evrelerde belirti vermeyen ve sinsi ilerleyen ancak zamanla şiddetli kansızlığa neden olan bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.