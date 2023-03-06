Kanserin şifresi 10’da

çağınhastalığıdeniyor. Araştırmalar,bu hastalığınortayaçıkmasındagenetik faktörlerkadar çevreselfaktörlerin deetkili olduğunusöylüyor. Ancakhem internettehem de sosyalmedyada kanserleilgili birçok yanlışbilgi bulunuyor.Kanserle mücadele aşamasında kulaktan kulağa yayılan bu yanlış bilgiler tedavi sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Bülent Çitgez, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:1-Kanser bulaşıcı değildir. Bakteri ya da virüsle oluşmadığı için kişiden kişiye temas yoluyla geçmez.2-Her tümör ve her kanser aynı şekilde gelişmez. Meme, testis, lenf bezleri tümörlerinde cilt altında şişlik ilk belirti olabilir. Ancak akciğer gibi vücudun içinde oluşan tümörler ileri evrelerde ortaya çıkabilir.3-Mamografinin kanseri tetiklediği yönünde bir bilgi mevcut değildir.Tam tersine rutin mamografi tetkikiyle meme kanseri erken tespit edilebilir.4-Biyopsi kanserinyayılmasına nedenolmaz.5-Bazı kanser türleri kalıtsal olabilmektedir.Ailesinde kanser olmayan kişilerin, kanser olmayacağı bilgisi doğru değildir. Ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kanser bakımından daha dikkatli olması gerekmektedir.6-Araştırmalar, bitkisel ürünlerin kemoterapi yerine kullanılmasının faydasının olmadığını gösterir. Hastalar kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için zerdeçal, propolis, çörek otu yağı kullanabilir.Ancak destek amaçlı da olsa kullanılan bitkiler kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azaltabilir.7-Günümüzde meme kanseri ameliyatlarında meme koruyucu cerrahi ön plana çıkmaktadır.Gelişen teknoloji ve kemoterapi yöntemleri sayesinde ileri evre ileri evre meme kanserlerine bile meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir.8-Erken evrede teşhiskonularak tedavi olanhastalarda başarı oranıartmaktadır. Tedavininardından özellikle 5 senesonra kanser riski hiçkanser olmamış kişilerleneredeyse aynıdır.9-Maalesef meme olan her yerde meme kanseri gelişebilir. Emziren kadınlarda hormonal durumlardan dolayı meme kanseri riski azalmaktadır. Riskin azalması emziren kadınların meme kanseri olmayacağı anlamına gelmemektedir.10-Toplumdaerkeklerde memekanseri olmaz gibibir inanış bulunuyor.Ancak erkeklerde meme kanseri vakaları görülebiliyor. Oranı kadınlara göre daha düşük olduğu biliniyor.