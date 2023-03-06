Kanserin şifresi 10’da

Kansere, çağın hastalığı deniyor. Araştırmalar, bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler kadar çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor. Ancak hem internette hem de sosyal medyada kanserle ilgili birçok yanlış bilgi bulunuyor.
Kanserle mücadele aşamasında kulaktan kulağa yayılan bu yanlış bilgiler tedavi sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Bülent Çitgez, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:
1- Kanser bulaşıcıdır.
Kanser bulaşıcı değildir. Bakteri ya da virüsle oluşmadığı için kişiden kişiye temas yoluyla geçmez.
2- Kanser belirti vermeden ortaya çıkar.
Her tümör ve her kanser aynı şekilde gelişmez. Meme, testis, lenf bezleri tümörlerinde cilt altında şişlik ilk belirti olabilir. Ancak akciğer gibi vücudun içinde oluşan tümörler ileri evrelerde ortaya çıkabilir.
3- Mamografi meme kanserine neden olur.
Mamografinin kanseri tetiklediği yönünde bir bilgi mevcut değildir.
Tam tersine rutin mamografi tetkikiyle meme kanseri erken tespit edilebilir.
4- Biyopsi yayılmaya neden olur Biyopsi kanserin yayılmasına neden olmaz.
5- Ailemde kanser hastası yoksa risk altında değilim.
Bazı kanser türleri kalıtsal olabilmektedir.
Ailesinde kanser olmayan kişilerin, kanser olmayacağı bilgisi doğru değildir. Ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kanser bakımından daha dikkatli olması gerekmektedir.
6- Bitkiler, kemoterapiden daha etkilidir.
Araştırmalar, bitkisel ürünlerin kemoterapi yerine kullanılmasının faydasının olmadığını gösterir. Hastalar kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için zerdeçal, propolis, çörek otu yağı kullanabilir.
Ancak destek amaçlı da olsa kullanılan bitkiler kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azaltabilir.
7- Meme kanseri oldum, mememi kaybedeceğim...
Günümüzde meme kanseri ameliyatlarında meme koruyucu cerrahi ön plana çıkmaktadır.
Gelişen teknoloji ve kemoterapi yöntemleri sayesinde ileri evre ileri evre meme kanserlerine bile meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir.
8- Tedavi olsam da kanser geri gelir Erken evrede teşhis konularak tedavi olan hastalarda başarı oranı artmaktadır. Tedavinin ardından özellikle 5 sene sonra kanser riski hiç kanser olmamış kişilerle neredeyse aynıdır.
9- Emziren kadınlar meme kanseri olmaz.
Maalesef meme olan her yerde meme kanseri gelişebilir. Emziren kadınlarda hormonal durumlardan dolayı meme kanseri riski azalmaktadır. Riskin azalması emziren kadınların meme kanseri olmayacağı anlamına gelmemektedir.
10-"Erkeklerde meme kanseri olmaz" Toplumda erkeklerde meme kanseri olmaz gibi bir inanış bulunuyor.
Ancak erkeklerde meme kanseri vakaları görülebiliyor. Oranı kadınlara göre daha düşük olduğu biliniyor.
Her 100 kadın meme kanserine karşılık 1 tane erkek meme kanseri vakası görülüyor.
Kanserle mücadele aşamasında kulaktan kulağa yayılan bu yanlış bilgiler tedavi sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Bülent Çitgez, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:
1- Kanser bulaşıcıdır.
Kanser bulaşıcı değildir. Bakteri ya da virüsle oluşmadığı için kişiden kişiye temas yoluyla geçmez.
2- Kanser belirti vermeden ortaya çıkar.
Her tümör ve her kanser aynı şekilde gelişmez. Meme, testis, lenf bezleri tümörlerinde cilt altında şişlik ilk belirti olabilir. Ancak akciğer gibi vücudun içinde oluşan tümörler ileri evrelerde ortaya çıkabilir.
3- Mamografi meme kanserine neden olur.
Mamografinin kanseri tetiklediği yönünde bir bilgi mevcut değildir.
Tam tersine rutin mamografi tetkikiyle meme kanseri erken tespit edilebilir.
4- Biyopsi yayılmaya neden olur Biyopsi kanserin yayılmasına neden olmaz.
5- Ailemde kanser hastası yoksa risk altında değilim.
Bazı kanser türleri kalıtsal olabilmektedir.
Ailesinde kanser olmayan kişilerin, kanser olmayacağı bilgisi doğru değildir. Ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kanser bakımından daha dikkatli olması gerekmektedir.
6- Bitkiler, kemoterapiden daha etkilidir.
Araştırmalar, bitkisel ürünlerin kemoterapi yerine kullanılmasının faydasının olmadığını gösterir. Hastalar kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için zerdeçal, propolis, çörek otu yağı kullanabilir.
Ancak destek amaçlı da olsa kullanılan bitkiler kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azaltabilir.
7- Meme kanseri oldum, mememi kaybedeceğim...
Günümüzde meme kanseri ameliyatlarında meme koruyucu cerrahi ön plana çıkmaktadır.
Gelişen teknoloji ve kemoterapi yöntemleri sayesinde ileri evre ileri evre meme kanserlerine bile meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir.
8- Tedavi olsam da kanser geri gelir Erken evrede teşhis konularak tedavi olan hastalarda başarı oranı artmaktadır. Tedavinin ardından özellikle 5 sene sonra kanser riski hiç kanser olmamış kişilerle neredeyse aynıdır.
9- Emziren kadınlar meme kanseri olmaz.
Maalesef meme olan her yerde meme kanseri gelişebilir. Emziren kadınlarda hormonal durumlardan dolayı meme kanseri riski azalmaktadır. Riskin azalması emziren kadınların meme kanseri olmayacağı anlamına gelmemektedir.
10-"Erkeklerde meme kanseri olmaz" Toplumda erkeklerde meme kanseri olmaz gibi bir inanış bulunuyor.
Ancak erkeklerde meme kanseri vakaları görülebiliyor. Oranı kadınlara göre daha düşük olduğu biliniyor.
Her 100 kadın meme kanserine karşılık 1 tane erkek meme kanseri vakası görülüyor.