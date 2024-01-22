Kansere zerdeçal bağışıklığa sarımsak! İşte soğuk havalarda hastalıktan korunmak için tüketilmesi gereken besinler...





AYVA YİYİN GÜÇLENİN

Bolca C vitamini içeren ayva, kış aylarında ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali, kabızlığı ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. Kolesterolü dengeliyor. Karaciğer sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. Yorgunluğu alan ayva, kronik öksürüğü de iyileştiriyor.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ KIRMIZI

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor. "Kırmızı meyvelerin içerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi bulunur" bilgisini veriyor. Ayrıca kırmızı meyvelerin lifli içeriği sayesinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekliyor.



HURMAYLA HAFIZANI BESLE

Besleyici içeriği ile bilinen hurmada bolca folik asit, demir ve fosfor bulunuyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı koruma sağlıyor. Kalp sağlığını koruyor. Tok tutan hurma, kilo vermeye yardımcı oluyor. Güçlü antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiriyor. Anne sütünü artırıyor. Öksürüğü keserek vereme karşı koruma sağlıyor. Kısırlığı bitiriyor. Hafızayı güçlendiriyor.



OBEZİTE NASIR SEBEBİ

Hastalıklar, vücutta neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.

KEMİK ÇIKIKLIĞI: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. İltihaplı eklem romatizması hastalarında da görülür.



ŞİŞLİK: Diyabet, kalp karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanır.



NASIR: Cilt aşısı basınç ve sürtünmeye bağlı kaldığında ortaya çıkar. Diyabet ve obezite tetikler.

SOĞUK AYAKLAR: Bir türlü ısınmayan ayaklar, dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.



DİŞ AĞRISINA LİMON SUYU

Diş ağrısı, hayatı kabusa çevirir. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili olur. Antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletir.



ÇATLAKLARA BAL ETKİSİ

Antibakteriyel etki gösteren bal, cilt sağlığını korur. Dudaklara sürüldüğünde, kış aylarında sık görülen çatlakları iyileştirir.



ŞEKERE SOĞAN YETER

Yemeklere lezzet katan soğan, kan şekerini dengeler. Grip şikayetlerini azaltır. Toksinlerden temizler. Cildi besler. Kemikleri güçlendirir.