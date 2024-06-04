SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Halep sabunu kullanımı nasıldır? Halep sabunu ne işe yarar? Halep sabununun faydaları nelerdir?

Halep sabunu, cilt ve saç bakımı, kişisel temizlik gibi alanlarda sıkılıkla tercih edilmektedir. Halep sabunu aynı zamanda ev temizliğinde kullanıldığı bilinmektedir. Kıyafetlerinizin olduğu çekmecelerde saklayarak anti-bakteriyel özelliğinden ve hoş kokusundan faydalanabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 16:35 Güncelleme 04 Haziran 2024, 16:35
Halep sabunu kullanımı nasıldır? Halep sabunu ne işe yarar? Halep sabununun faydaları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Halep sabunu, tamamen doğal içeriğe sahip bir üründür. Bilinen en eski doğal sabun türlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Yüksek oranda Halep kentine üretimi gerçekleştirildiği için halep sabunu ismini almıştır. Doğal içeriklere sahip olması açısından farklı birçok alanda kullanımı tercih edilmektedir.


Halep Sabununun Faydaları Nelerdir?
Halep sabununun faydaları içerisinde bulunan mineral ve vitaminlerden dolayı oldukça fazladır. Sağlamış olduğu faydalardan bahsetmek gerekirse;
• Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar.
• Cilt yapısının sahip olduğu gözenekleri temizler ve rahat nefes almasını sağlar.
• Yağ dengesini sağlar. Fazla yağ oluşumunu engeller.
• Cildin yumuşak bir yapıya sahip olmasını sağlar.
• Güneş ya da yaşlanma kaynaklı meydana gelen lekelerin giderilmesini sağlar.
• Cilt üzerinde meydana gelen akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarının giderilmesini sağlar. Bunun yanı sıra düzenli kullanım ile tekrar oluşmalarını engeller.
• Ciltte meydana gelen egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde kullanılması, iyileşme sürecini hızlandırır.
• Sabunu tüm vücudunuzda kullanarak, kişisel temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.


• Saçlar üzerinde kullanım sağlanması ile saçların daha parlak ve gür bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.
• Saç derisinin çevresel faktörler nedeni ile maruz kaldığı bakterilerden arınmasını sağlar ve daha sağlıklı bir yapıya sahip olmasını sağlar.
• Sabun; anti-enflamatuar, anti-septik ve anti- oksidan özelliklere sahiptir.
• İltihaplı cilt hasarlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.
• Sahip olduğu bir diğer özellik ise anti-aging etkisidir. Bu sayede, düzenli kullanım ile yaşlanma belirtilerinin gecikmesini sağlamaktadır.

Halep Sabunu Nasıl Kullanılır?
Halep sabununun kullanımı, uygulama yapacağınız yüzeye göre değişiklik göstermektedir. Saçlar üzerinde uygulama yapılması sırasında, saçlar iyice ıslatılmalı ve köpürtülen sabun, saçlara ve saç derisine masaj yaparak uygulanmalıdır. Bu işlem yaklaşık beş dakika gibi bir süre devam etmelidir. Ardından ılık su ile tamamen durulanmalıdır. Cilt üzerinde de kullanım sağlanmadan önce, cildin ıslatılması gerekmektedir. Sabunun iyice köpürtülmesi ile cildinize uygulayabilirsiniz. Ardından da yine bol su ile durulamanız gerekmektedir. Sabunun köpüğünü, maske olarak cildinize uygulayabilirsiniz.


Halep Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Halep sabununun kullanılacağı cilt tipleri etki alanı açısından fark etmemektedir. Kuru, karma ve yağlı tüm cilt tipleri için kullanım sağlanabilir. Kuru ciltleri nemlendirip, daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşturur. Yağlı ve karma ciltlerin ise yağ oluşumu dengesini ayarlar. Bu sayede, daha pürüzsüz ve hasarsız bir cilt yapısına sahip olunmasını sağlar. Tüm cilt tipleri için yüksek oranda temizlik sağlamaktadır. Sahip olduğu dezenfektan özelliği ile iltihaplı yaraların giderilmesinde de sıklıkla kullanılabilir. Alerji kaynaklık cilt kızarmaları ve kaşıntılarında kısa sürede giderilmesinde oldukça etkilidir.


Halep Sabununun İçeriğinde Neler Var?
Halep sabununun içeriği; sızma zeytinyağı ve defne yağına sahiptir. Defne yaprağından elde edilen yağın, saf sızma zeytinyağı ile birlikte, sabun için gerekli aşamalardan geçmesi ile halep sabunu elde edilmektedir. Uygulanan bu aşamalarda, cilde ve insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir katkı maddesi eklenmemektedir. Sabunun sahip oluğu tüm özellikler, zeytinyağının ve defne yağının doğal yollar ile sahip olduğu özelliklerdir. Sabunun sahip olduğu koku, defne bitkisinin doğal kokusunun zeytinyağı ile karışmasından meydana gelmektedir. Parfüm, esans, koruyucu ya da renklendirici herhangi bir katkı maddesi üretim aşamasına dahil edilmemektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine başladı! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe’de
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
İngiliz basını Jose Mourinho’yu topa tuttu: Rahatsızlık duyuyor ve bahanelerini şimdiden görebiliyoruz
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama
Türksat 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor! Haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız
NATO’dan savaş koridoru! Batılı hükümetler uyarıyordu: ABD askerleri için rota oluşturuldu: Odakta Türkiye de var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Rol arkadaşlarından peş peşe paylaşımlar
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi: Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır | Emre Uslu ve Önder Aytaç birbirine düştü: Beni engellemiş
SON DAKİKA