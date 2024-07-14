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Kansere kalkan yeşil çay

Yeşil çay bağışıklığı güçlendirirken, kansere karşı koruyucu etki yapıyor. Ancak fazla tüketmemek gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024
Kansere kalkan yeşil çay

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Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. Obeziteyi engeller. Kansere karşı koruyucu olur. Kan şekerini düzenler. Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söylüyor.

RAHATSIZLIK VARSA...
Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" diyor.

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