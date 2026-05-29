Her 3 kadından biri bu problemle yüzleşiyor: İdrar kaçırma neden olur? Evde çözüm olacak 4 hayati adım
Her 3 kadından 1’i idrar kaçırma sorunuyla karşılaşıyor. Prof. Dr. Baki Erdem, ‘yaşlılık hastalığı’ olduğu düşüncesiyle ihmal edildiği, idrar kaçırmanın öksürürken, gülerken veya hapşırırken görülebileceğini söylüyor.
- Dünya genelinde her 3 kadından 1'i hayatının bir döneminde idrar kaçırma problemiyle karşılaşıyor.
- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Baki Erdem, idrar kaçırmanın yaşlanmanın doğal sonucu olmadığını ve tedavi edilebilir olduğunu belirtiyor.
- İdrar kaçırma sorunu kadınların sosyal ortamlardan uzaklaşmasına, özgüven kaybına, anksiyete ve depresyona neden olabiliyor.
- Kadınlarda en sık görülen stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırma ve egzersiz gibi anlarda karın içi basıncın artmasıyla ortaya çıkıyor.
- Kilo kontrolü, Kegel egzersizleri, kabızlığın önlenmesi ve sigaranın bırakılması evde uygulanabilecek etkili çözüm yolları arasında yer alıyor.
Dünya genelinde milyonlarca kadının ortak kabusu olan idrar kaçırmada utanıldığı ya da yaşlılık belirtisi olarak görüldüğü için pek çok kadın bu soruna "dur" diyemiyor, saklamayı tercih ediyor. Kadınların yarısını sosyal hayattan kopararak eve hapseden idrar kaçırma sorunu anksiyete ve depresyonu da beraberinde getiren ciddi bir psikolojik yıkıma dönüşebiliyor.
Konunun toplumda bir tabu olarak görülmesinin tedavi sürecini geciktirdiğini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Baki Erdem, "İdrar kaçırma kesinlikle katlanılması gereken bir kader ya da yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir; evden çıkarken ped bağımlısı olmak istemiyorsanız, ilk belirtide uygulayabileceğiniz ve hayatınızı geri kazanmanızı sağlayacak çok basit ve etkili çözüm yolları var" diyor. Şunları söylüyor:
SOSYAL ORTAMLARDAN UZAKLAŞIYORLAR
Her 3 kadından 1'i hayatlarının bir döneminde bu problemle mutlaka yüzleşiyor.
Özellikle hamilelik ve doğum süreçlerini atlatmış, menopoz dönemine adım atmış, fazla kilo kontrolünde zorlanan ya da pelvik taban desteği zayıflamış kadınlarda risk çok daha belirgin şekilde artıyor.
Ancak buna rağmen kadınların büyük bir çoğunluğu utandığı, çekindiği ya da idrar kaçırmayı yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak gördüğü için hekime başvurmaktan kaçınıyor. Hastalar zaman içerisinde hayatlarını idrar kaçırma riskine göre planlamaya başlıyor. Sosyal ortamlardan, arkadaş toplantılarından hızla uzaklaşıyorlar. Spor ve egzersiz yapmaktan, hatta dışarıda uzun yürüyüşlere çıkmaktan bile kaçınır hale geliyorlar.
Günlük yaşam aktivitelerinin bu şekilde kısıtlanması, uzun vadede ciddi bir özgüven kaybını, anksiyeteyi ve depresyonu beraberinde getiriyor.
ÖKSÜRÜRKEN BİLE TETİKLENEBİLİYOR!
Kadınlarda en sık görülen stres tipi idrar kaçırmadır. Ancak bu sanılanın aksine psikolojik stresle değil, fiziksel basınçla ilgilidir. Öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma veya egzersiz yapma gibi anlarda karın içi basıncın artmasıyla istem dışı gerçekleşir. Stres tipi dışında sıkışma tipi ve karışık tip idrar kaçırma tipleri ise aniden gelen ve durdurulamaz bir tuvalet hissiyle kendini gösterir.Kadınlar bu nedenle sürekli günlük ped kullanma ihtiyacı hisseder. Sürekli ped kullanmak zorunda kalmak bile tek başına bir kadının sosyal özgürlüğünü elinden alan ciddi bir yüktür.
EVDE UYGULANABİLECEK 4 HAYATİ ADIM
1. Kilo Kontrolü: Fazla kilo, mesane ve pelvik taban kasları üzerine sürekli bir baskı uygular. Kilo kontrolü sağlamak, karın içi basıncı azaltarak idrar kaçırma şikayetlerini ciddi oranda hafifletiyor.
2. Pelvik Taban ve Kegel Egzersizleri: Özellikle hafif ve orta dereceli vakalarda, leğen kemiği tabanındaki kasları güçlendiren Kegel egzersizleri düzenli yapıldığında yüz güldürücü ve son derece etkili sonuçlar veriyor.
3. Kabızlığın Önlenmesi: Kronik kabızlık ve tuvalette sürekli ıkınmak, pelvik kaslarını zamanla yıpratır ve zayıflatır. Lifli beslenme ve doğru tuvalet alışkanlıkları bu süreci durdurmada kritik rol oynuyor.
4. Zararlı Alışkanlıklardan Uzaklaşmak: Sigara kullanımı kronik öksürüğe yol açarak mesane üzerindeki baskıyı (stres tipini) doğrudan tetikler. Sigaranın bırakılması tedaviyi doğrudan olumlu etkiliyor.