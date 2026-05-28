Lazer yerine elektrikle göz düzeltme: Yeni yöntem ameliyatsız çözüm olabilir
Araştırmacılar, kornea dokusuna zarar vermeden görme bozukluklarını giderebilecek "elektromekanik yeniden şekillendirme" yöntemi geliştirdi. Lazer ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bu teknik, hafif elektrik darbeleriyle gözü sadece bir dakikada yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
- Araştırmacılar kornea dokusunu lazer veya kesi kullanmadan elektrik darbeleriyle yeniden şekillendiren elektromekanik yeniden şekillendirme yöntemini geliştirdi.
- 12 tavşan gözü üzerinde yapılan deneylerde miyopi düzeltmesi için yaklaşık bir dakikada umut veren sonuçlar elde edildi ve kornea yapısı korundu.
- Yöntemde platin kontakt lens benzeri bir parça korneaya uygulanarak hafif elektrik darbeleri veriliyor, kornea yumuşayıp istenen forma uyum sağladıktan sonra yeni şeklini koruyor.
- Araştırma ekibi tekniğin ileride miyopi dışında hipermetrop, astigmat ve bazı kornea sorunlarında da kullanılabileceğini düşünüyor.
- Yöntemin pahalı lazer cihazlarına ihtiyaç duymadan çalışması halinde daha düşük maliyetli ve erişilebilir bir seçenek sunabileceği belirtiliyor.
Göz çizdirme işlemlerine alternatif olabilecek yeni bir yöntem üzerinde çalışan araştırmacılar, korneayı lazer ya da kesi kullanmadan yeniden şekillendirmeyi başardı. ScienceDaily'de yer alan habere göre erken aşamadaki deneylerde, hafif elektrik darbeleriyle uygulanan teknik tavşan gözlerinde yaklaşık bir dakikada miyopiye karşı umut veren sonuçlar verdi.
GÖZ DÜZELTMEDE HEDEF ARTIK DOKU KESMEK DEĞİL
Bugün bulanık görme, miyopi ve benzeri sorunlar için en yaygın kalıcı çözümlerden biri LASIK olarak biliniyor. Bu yöntemde kornea lazerle yeniden şekillendiriliyor.
Ancak yeni çalışmada araştırmacılar çok daha farklı bir yol izledi. Amaç, gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneayı kesmeden, yakmadan ve doku kaldırmadan yeni bir şekle getirmek oldu.
YÖNTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Geliştirilen deneysel yöntemin adı "elektromekanik yeniden şekillendirme" olarak geçiyor. Sistemde, özel olarak tasarlanan platin kontakt lens benzeri bir parça korneaya uygulanıyor.
Ardından çok hafif elektrik darbeleri veriliyor. Bu sayede kornea kısa süreliğine yumuşuyor ve istenen forma uyum sağlıyor. İşlem bittikten sonra doku yeniden sertleşerek yeni şeklini koruyor.
Araştırmacılar, bu yaklaşımın klasik göz çizdirme işlemlerine göre daha az müdahale içeren bir seçenek olabileceğini düşünüyor.
İLK DENEMELERDE UMUT VEREN TABLO
Çalışmada toplam 12 tavşan gözü üzerinde test yapıldı. Bunların 10'unda miyopiyi taklit eden düzeltme hedeflendi.
Araştırmacılar, bu gözlerde korneanın hedeflenen odaklama gücüne ulaştığını bildirdi. Üstelik erken incelemelerde dokunun genel yapısının korunduğu, belirgin bir hasar ve saydamlık kaybı görülmediği aktarıldı.
BU NOKTA NEDEN ÖNEMLİ?
LASIK yaygın ve genel olarak güvenli kabul edilse de bazı kişilerde göz kuruluğu, parlama, hale etkisi ve kornea yapısında zayıflama gibi sorunlar görülebiliyor.
Yeni yöntemde ise doku çıkarılmıyor. Bilim insanları bu yüzden gözün doğal yapısının daha iyi korunabileceğini düşünüyor. Bu da tekniğin neden dikkat çektiğini gösteriyor.
SADECE MİYOPİYLE SINIRLI KALMAYABİLİR
Araştırma ekibi, bu yöntemin ileride sadece miyopi için değil; hipermetrop, astigmat ve bazı farklı kornea sorunlarında da değerlendirilebileceğini düşünüyor.
Ayrıca bazı deneylerde korneadaki belirli bulanıklık türlerinin azaltılması konusunda da dikkat çekici işaretler görüldü. Bu alanın ileride daha geniş kullanım ihtimali taşıdığı belirtiliyor.
ŞİMDİLİK YOLUN ÇOK BAŞINDA
Buna rağmen uzmanlar temkinli konuşuyor. Çünkü yöntem şu ana kadar çoğunlukla canlı insanlarda değil, laboratuvar ortamındaki tavşan gözlerinde denendi.
Bundan sonraki aşamada, şekli değiştirilen korneanın zaman içinde bu yapıyı koruyup korumadığı ve canlı dokuda güvenli olup olmadığı araştırılacak.
UCUZ VE DAHA ERİŞİLEBİLİR OLABİLİR
Araştırmacılar, sistemin ileride büyük ve pahalı lazer cihazlarına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi halinde daha düşük maliyetli bir seçenek sunabileceğini söylüyor.
Bu ihtimal, göz düzeltme işlemlerinin geleceğinde daha erişilebilir bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak bugün için LASIK hâlâ standart yöntem olmayı sürdürüyor.
Yeni teknik şimdilik deney aşamasında olsa da, lazer ve ameliyat olmadan görme düzeltme fikrini gerçeğe biraz daha yaklaştırmış görünüyor.