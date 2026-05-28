Lazer yerine elektrikle göz düzeltme: Yeni yöntem ameliyatsız çözüm olabilir

Yöntemin pahalı lazer cihazlarına ihtiyaç duymadan çalışması halinde daha düşük maliyetli ve erişilebilir bir seçenek sunabileceği belirtiliyor.

Araştırma ekibi tekniğin ileride miyopi dışında hipermetrop, astigmat ve bazı kornea sorunlarında da kullanılabileceğini düşünüyor.

12 tavşan gözü üzerinde yapılan deneylerde miyopi düzeltmesi için yaklaşık bir dakikada umut veren sonuçlar elde edildi ve kornea yapısı korundu.

Göz çizdirme işlemlerine alternatif olabilecek yeni bir yöntem üzerinde çalışan araştırmacılar, korneayı lazer ya da kesi kullanmadan yeniden şekillendirmeyi başardı. ScienceDaily'de yer alan habere göre erken aşamadaki deneylerde, hafif elektrik darbeleriyle uygulanan teknik tavşan gözlerinde yaklaşık bir dakikada miyopiye karşı umut veren sonuçlar verdi.

Yeni yöntemde kornea, lazer ya da kesi olmadan hafif elektrik darbeleriyle yeniden şekillendiriliyor.

GÖZ DÜZELTMEDE HEDEF ARTIK DOKU KESMEK DEĞİL

Bugün bulanık görme, miyopi ve benzeri sorunlar için en yaygın kalıcı çözümlerden biri LASIK olarak biliniyor. Bu yöntemde kornea lazerle yeniden şekillendiriliyor.

Ancak yeni çalışmada araştırmacılar çok daha farklı bir yol izledi. Amaç, gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneayı kesmeden, yakmadan ve doku kaldırmadan yeni bir şekle getirmek oldu.