Kanser tedavisinde çığır açacak aşı gelişmesi

İskoçya'daki araştırmacılar, melanom cilt kanseri olan fareler üzerindeki çalışmalarıyla mesafe katetti. Tümörlerin sadece kendilerini çevreleyen bağışıklık hücrelerini değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümlerini de ne kadar tehlikeli olduklarını fark etmemeleri için "kandırdıklarını" keşfetti. Farelere, grip virüsünde görülene benzer, kanseri tehlikeli gösteren yapay genetik kod enjekte etti. Lenf düğümleri daha güçlü tepki verdi. Çalışma, benzer bir aşının insan kanser hastalarının hastalıkla savaşmasına yardımcı olabileceği yönündeki umutları artırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN