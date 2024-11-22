PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kanser tedavisinde çığır açacak aşı gelişmesi

İskoçya'daki araştırmacılar, melanom cilt kanseri olan fareler üzerindeki çalışmalarıyla mesafe katetti. Tümörlerin sadece kendilerini çevreleyen bağışıklık hücrelerini değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümlerini de ne kadar tehlikeli olduklarını fark etmemeleri için "kandırdıklarını" keşfetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Kanser tedavisinde çığır açacak aşı gelişmesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İskoçya'daki araştırmacılar, melanom cilt kanseri olan fareler üzerindeki çalışmalarıyla mesafe katetti. Tümörlerin sadece kendilerini çevreleyen bağışıklık hücrelerini değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümlerini de ne kadar tehlikeli olduklarını fark etmemeleri için "kandırdıklarını" keşfetti. Farelere, grip virüsünde görülene benzer, kanseri tehlikeli gösteren yapay genetik kod enjekte etti. Lenf düğümleri daha güçlü tepki verdi. Çalışma, benzer bir aşının insan kanser hastalarının hastalıkla savaşmasına yardımcı olabileceği yönündeki umutları artırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak
Halkbank
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!
Türk Telekom
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze iddiası! Putin açıkladı: Oreşnik füzesiyle vurduk
Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA